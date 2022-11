Se reagrupan PRI, PAN y PRD para ir contra reforma electoral

En una conferencia para medios de comunicación, los partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) informaron que se reagruparán para votar en contra de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al poder legislativo.

De este modo confirmaron que volvió el grupo 'Va por México', esto con el propósito de no permitir que se dañe el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES); así como la designación de nuevos consejeros y magistrados, mismos que son contemplados en dicha reforma.

Respecto a que si el grupo firmó algún documento para garantizar que no habrá alguna ruptura, el coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, se limitó a contestar que el grupo se mantendrá 'firme' en la esfera legislativa.

Igualmente agregó que hay objetivos claros y confianza, además explicó que nunca se rompió el diálogo con sus pares, además, aclaró que no hay imposiciones de un partido sobre otro ya que hay diálogo.

'Creo que frente a la manifestación pública que se hace el día de hoy sale sobrando un documento. La confianza entre nosotros, entre los coordinadores que nunca hemos roto el diálogo, deja más que claro el tema. El compromiso público por parte de los tres partidos no requiere que haya un documento firmado para que caminemos juntos en esto que se ha planteado', dijo Cházaro.

'El PRI, desde hace varios meses, ha señalado que no votaremos por algo que dañe al INE, a los tribunales electorales, federales y estatales, y que votaremos en conjunto con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática en estos renglones. No adelantaría más de eso, porque no hay dictamen, ni siquiera está citado el grupo de trabajo', añadió.