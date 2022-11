Se repite caso Debanhi en CDMX; toma taxi y la hallan muerta

Lamentablemente el caso de la joven, Debanhi Escobar se repitió ahora en la Ciudad de México, pues una joven de 27 años fue encontrada sin vida luego de haber abordado un taxi tras una noche de fiesta con amigos.

Ariadna Fernanda López Díaz, o mejor conocida por sus amigos como ‘Ari’, fue encontrada muerta este 31 de octubre a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, Tezpoztlán, Morelos, luego de haber abordado un taxi tras salir de un bar en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, un día anterior a su localización.

Tras su desaparición, al igual que con Debanhi, amigos y familiares rápidamente comenzaron a buscar a Ari haciendo uso de las redes sociales, mismas que usaron una pareja de ciclistas para informar de un cuerpo que parecía ser el de la joven.

Ante el hallazgo del cuerpo, los ciclistas tomaron fotografías a los tatuajes característicos de la joven con el único objetivo de poder identificar si se trataba o no de Ariadna.

Tristemente, familiares y amigos de la joven pudieron identificar que en efecto se trataba de Ari, por lo que inmediatamente y llenos de ira comenzaron a exigir justicia por medio de redes sociales.

Exigen justicia por Ariadna

Uno de los amigos de la joven, identificado en Twitter como José Luis Guzmán, lamentó su muerte y la acción de sus ‘amigos’ quienes la dejaron abordar al taxi en estado de ebriedad.

Así mismo, uno de sus familiares, identificado en redes sociales como Roberto Araujo lamentó y expresó su enojó tras la muerte de su prima-hermana, quien contó que crecieron juntos y agradeció a todos los que contribuyeron en la búsqueda de su ser querido.

Este mundo está podrido, este sistema está de la verga, no tengo palabras para pedirte perdón, por no estar cuando pude estarlo, por no protegerte como mi prima/hermana/no se como luchar por ti, haré lo que tenga que hacer, con tal de que esto no quede impune… #JusticiaParaAri