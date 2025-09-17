Cerrar X
Se reunirá Sheinbaum con primer ministro de Canadá y empresarios

Claudia Sheinbaum se reunirá este jueves con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sus gabinetes y empresarios de ambas naciones

  • 17
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el jueves 18 de septiembre recibirá en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney, acompañado de parte de su gabinete.

El encuentro incluirá también a funcionarios mexicanos y concluirá con una reunión con empresarios de ambos países.

“Mañana viene el primer ministro Carney, lo vamos a recibir  aquí en Palacio Nacional, vamos a tener una reunión, viene con una parte de su Gabinete, nosotros también una parte de nuestro Gabinete, nos vamos a reunir juntos y después vamos a dar una conferencia de prensa y después vamos a tener una reunión con empresarios canadienses y empresarios mexicanos”, informó.

T-MEC y aranceles en la mesa

Uno de los principales temas será la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el marco de las consultas obligatorias programadas por ley.

Sheinbaum destacó que estas revisiones no son improvisadas, sino que forman parte del calendario establecido en el acuerdo.

La mandataria adelantó que, además de la revisión comercial, se abordarán los aranceles impuestos de manera unilateral por Estados Unidos, así como temas laborales.

“Entre los tres países hay mucha comunicación y coordinación”, afirmó.

Por otra parte, detalló que las consultas en México serán de 60 días, con posibilidad de extenderse hasta 90, como ocurre en Estados Unidos.

Estas se realizarán tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales.

“Nos vamos a reunir, después habrá conferencia de prensa y finalmente una mesa con empresarios canadienses y mexicanos”, expresó.


