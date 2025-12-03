Semana laboral de 40 horas será gradual hasta 2030: Gobierno

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, confirmó que la reforma para implementar la semana laboral de 40 horas avanzará de forma gradual, en línea con los compromisos que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó desde campaña.

El funcionario dejó claro que la reducción de jornada no implicará disminución de salario ni pérdida de prestaciones, un punto clave para el gobierno.

Bolaños explicó que la instrucción presidencial fue construir la reforma a partir de un proceso amplio de participación en todo el país.

“Usted nos pidió que dialogáramos con empleadores y trabajadores para que la semana laboral de 40 horas pudiera instrumentarse de manera paulatina durante el sexenio”, señaló.

Entre junio y noviembre se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la participación de 2,000 representantes de sectores laborales, empresariales, sindicales y académicos.

Beneficios comprobados y una reducción sin afectaciones salariales

Bolaños expuso que la evidencia internacional y estudios de la OIT coinciden en que reducir la jornada “no sólo mejora la vida de los trabajadores, sino también la productividad y la cohesión social”.

El funcionario destacó que 13.4 millones de personas en México laboran más de 40 horas a la semana, según la ENOE, por lo que esta reforma impactará directamente su calidad de vida.

Dicha propuesta establece que la reducción no puede implicar disminución de salarios ni prestaciones. Además, por primera vez se prohibirá que menores de edad trabajen horas extra.

Transición empezará en 2026

Bolaños explicó que 2026 será el año de entrada en vigor de la reforma y será tomado como periodo de transición, será hasta 2027 cuando inicie formalmente la reducción escalonada de la jornada ordinaria.

Reducción anual de dos horas

El esquema propuesto fija una disminución progresiva de dos horas por año, de la siguiente manera:

2026: entrada en vigor, año de transición

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

“Esta reducción no puede ser de un momento a otro, por eso avanzaremos escalonadamente hasta llegar a las 40 horas en enero de 2030”, señaló Bolaños.

Nuevas reglas para horas extra y supervisión

El funcionario explicó que se establecerá un límite para que la suma de horas ordinarias y extraordinarias no supere 12 horas en un día, y que las horas extra siempre serán voluntarias.

“Las horas extraordinarias no son obligación, siempre se pagan y deberán registrarse para un control claro”, afirmó.

También se fijará un máximo de cuatro horas extraordinarias pagadas al triple, pues actualmente no existe un tope.

“La semana laboral de 40 horas devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores. El tiempo es un recurso finito e irrecuperable”, expresó.

También agradeció a sindicatos, empresarios y al equipo de la Secretaría del Trabajo por su participación:

“Este es el resultado del escucha y del diálogo. Así se construye un país más justo y próspero”, concluyó.

