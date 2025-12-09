Podcast
Nacional

Senado aplaza reforma sobre jueces sin rostro hasta febrero

El Senado pospuso para febrero la discusión de reformas que incluyen jueces sin rostro, a fin de revisar preocupaciones y ajustar el proyecto

  • 09
  • Diciembre
    2025

El Senado de la República decidió posponer hasta el próximo periodo ordinario, que inicia en febrero, la discusión de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las cuales contemplan la figura de los llamados jueces sin rostro.

Piden mejorar el dictamen antes de votarlo

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, solicitó retirar el dictamen del orden del día con el fin de darle un mejor desarrollo.

Señaló que aún es posible avanzar con reglas más claras que atiendan los señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos.

Corral subrayó que toda persona sujeta a proceso debe tener la garantía de un juez imparcial, competente y con pleno conocimiento del caso.

Figura ya prevista en la Constitución

El senador recordó que los jueces sin rostro y la prisión preventiva oficiosa ya están incluidos en la Constitución, por lo que el trabajo legislativo se centrará en ajustar la legislación secundaria para su correcta implementación.

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) consideraron acertada la decisión de aplazar la discusión.

“El darnos el espacio para poderlos discutir es algo que celebramos”, expresó el panista Ricardo Anaya, al señalar que aún existen preocupaciones que deben atenderse.

El debate se retomará en febrero, cuando las comisiones dictaminadoras concluyan las revisiones y ajustes necesarios.


Comentarios

