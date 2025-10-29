Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones

El Senado de la República aprobó en lo general y particular la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, con 79 votos a favor y 37 en contra, la cual estima ingresos por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos. El dictamen fue remitido al Ejecutivo federal.

Durante la sesión, que se prolongó por más de cuatro horas, legisladores de Morena y la oposición se enfrentaron por el tema del endeudamiento público.

El morenista Félix Salgado Macedonio y el panista Ricardo Anaya intercambiaron acusaciones sobre quién ha generado mayor deuda en el país. Anaya sostuvo que el actual gobierno “duplicó en siete años una deuda que tardó casi dos siglos en acumularse”.

Por su parte, el morenista Miguel Pavel Jarero recordó los aumentos de impuestos aprobados durante gobiernos priistas y panistas, acusando a la oposición de “falsedad” en el tema de la deuda.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que el dictamen parte de supuestos macroeconómicos prudentes y busca garantizar estabilidad financiera, fortalecer los ingresos del Estado y mantener finanzas públicas sanas.

La Ley contempla 8.7 billones de pesos en ingresos presupuestarios, con un incremento de 519 mil millones respecto a 2025, impulsado principalmente por el aumento en la recaudación tributaria, que alcanzará un máximo histórico del 15.1% del PIB.

Senadores de oposición, como Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) y Cristina Ruiz (PRI), advirtieron que la ley profundiza las desigualdades y aumenta el endeudamiento nacional, al considerar que “hipoteca el futuro del país”.

De acuerdo con el documento, más de 5.8 billones de pesos provendrán de impuestos y 1.4 billones de financiamientos.

También incluye medidas para Pemex, IPAB y el SAT, además de beneficios fiscales especiales para la FIFA México 2026.

La aprobación de la Ley de Ingresos marca un paso clave para la conformación del Paquete Económico 2026, que busca equilibrar la recaudación, el gasto social y la estabilidad macroeconómica del país.

Comentarios