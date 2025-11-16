Cerrar X
Nacional

Senado revisará cambios a Ley General para sancionar extorsiones

Laura Itzel Castillo anunció que el Senado discutirá y votará la nueva ley de extorsión, con cambios en penas, coordinación institucional y apoyo a víctimas

  • 16
  • Noviembre
    2025

Este domingo, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció que esta semana se llevará a cabo la discusión y votación del dictamen sobre la Ley General para Sancionar Delitos en Materia de Extorsión.

Fue el pasado 29 de octubre que la Cámara de Diputados envió esta minuta.

Itzel Castillo destacó que con esto se realizarán cambios importantes para integrar las propuestas hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, mediante un video, la legisladora de Morena explicó que uno de los cambios principales será en la duración de las penas de cárcel por extorsión.

Además, también se buscará una mejora en la coordinación entre las autoridades, establecer la reparación del daño a las víctimas y utilizar los recursos obtenidos por la extinción de dominio para restituir los derechos de las víctimas.

Por último, la presidenta del Senado también mencionó que, en las sesiones de esta semana, se discutirá el nombramiento de magistraturas electorales para 13 entidades federativas.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el senador Adán Augusto López, acordó que las sesiones se celebrarán el miércoles 19 de noviembre.


