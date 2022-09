El señor esta verdaderamente mal: AMLO sobre Félix Gallardo

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo en que se le concediera prisión domiciliaria al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo debido a su mal estado de salud.

De acuerdo al mandatario federal, el fundador del Cártel de Guadalajara no puede recibir la atención médica especializada dentro del reclusorio en donde permanece, por lo que consideró que debe ser atendido por sus familiares.

"Se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor está verdaderamente mal de salud, tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio, tiene que ser atendido en una casa por su familia", mencionó.

Dichos análisis médicos y argumentos sobre la salud de 'El Jefe de jefes' convencieron al presidente de México a estar de acuerdo con que se le otorgara prisión domiciliaria.

"No sé cómo esté la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud sí me convenció", expresó.