SEP autoriza regreso a clases en municipios de Puebla e Hidalgo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la reanudación de clases presenciales en Puebla y en varios municipios de Hidalgo, luego de las suspensiones provocadas por las intensas lluvias que afectaron a la región centro del país.

En Puebla, el regreso aplica para 563 planteles ubicados en la Sierra Norte, donde 41 mil 566 alumnos y 2 mil 192 docentes retomaron actividades a partir de este lunes.

La decisión se tomó después de que Protección Civil municipal verificara la seguridad estructural, hidráulica y eléctrica de las escuelas.

Los municipios incluidos en la reapertura son Ahuacatlán, Amixtlán, Aquixtla, Chignahuapan, Xochiapulco, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zongozotla, Camocuautla, Coatepec y Hermenegildo Galeana.

Cabe señalar que antes del reinicio de clases, docentes y padres de familia participaron en jornadas de limpieza y revisión de servicios básicos como agua y energía eléctrica, garantizando entornos seguros para el alumnado.

La dependencia estatal reiteró su acompañamiento permanente a los centros educativos de la región y exhortó a la comunidad escolar a mantenerse atenta ante posibles alertas meteorológicas.

Hidalgo retoma clases de forma parcial

Por su parte, la SEP de Hidalgo confirmó que también se reanudan clases en zonas donde existen condiciones seguras, tanto en escuelas públicas como privadas.

En los 26 municipios afectados por las lluvias, continúan las labores de limpieza, desinfección y reconstrucción de planteles, por lo que algunas comunidades mantendrán las actividades a distancia hasta que se restablezcan completamente los servicios.

Comentarios