Serán Samuel y Colosio candidatos para presidencia: AMLO

Nuevamente, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su lista de supuestos candidatos a la presidencia en las elecciones de 2024, esto de parte del 'bloque conservador', entre los cuales aún figuran el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Según comentó López Obrador, Colosio había asegurado que 'sí competiría', aunque el presidente municipal no confirmó su postulación o interés en competir en las elecciones presidenciales.

Por su parte, el mandatario estatal había confirmado en un evento del partido Movimiento Ciudadano su 'destape' como posible candidato, sin embargo, posteriormente García notificó que si estaría interesado, pero solo tras terminar su período como mandatario de Nuevo León.

Cabe señalar que anteriormente el mandatario federal había dado a conocer dicha lista, misma en la que figuraban tanto García Sepúlveda como Colosio Riojas.

'Luis Donaldo si, ya lo expresó; Marko Cortés no sé, es el presidente del PAN; la señora Maru Campos que es gobernadora de Chihuahua sí, ya lo expresó; Mauricio Kuri no sé; Mauricio Vila sí; Miguel Ángel Mancera no sé; ¡Chong sí, ese esta activisimo! ese es ahora el principal, jefe del bloque conservador en el Senado y le hacen caso de todos los partidos', comentó.