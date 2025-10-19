Cerrar X
sheinbaum_0899f9ecac
Sheinbaum a damnificados: 'piensen su voto' por inacción de edil

Ante las quejas por la inacción del alcalde de Tianguistengo, la mandataria pidió a los damnificados reflexionar su voto en futuras elecciones

Este domingo, durante su recorrido a los municipios afectados por las lluvias en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los habitantes del municipio de Tianguistengo, quienes le pidieron tomar acciones contra el alcalde Febronio Rodríguez, quien no ha brindado ayuda tras las inundaciones.

Fue mediante un video compartido en redes sociales, en donde se escucha cómo habitantes del municipio increpan a la mandataria federal cuando se encontraba en una camioneta del Ejército sobre la falta del alcalde morenista.

“Sí, ya me dijeron. Pero ustedes también, para la próxima, cuando voten”, se escucha en el video.

Durante su recorrido, la presidenta estuvo acompañada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, quienes supervisaron la entrega de ayuda en municipios gravemente afectados, donde las lluvias recientes han dejado un saldo de 22 personas fallecidas y miles de damnificados.

Huehuetla y Tianguistengo son de las comunidades más golpeadas, y la falta de acción de la autoridad municipal incrementó la tensión entre vecinos y funcionarios durante la visita.

En la comunidad de Tianguistengo, la falta de respuesta del gobierno municipal durante la contingencia ha sido un punto recurrente de queja entre los residentes, quienes denunciaron que, pese a las lluvias y a los daños, la administración de Febronio Rodríguez no ha proporcionado apoyo suficiente ni comunicación clara sobre las acciones tomadas.


