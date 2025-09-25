Sheinbaum afirma que disminuyó el número de repatriados a México

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que el número de mexicanos repatriados ha disminuido de gran manera, a pesar de lo expuesto por el informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Dicha institución mencionó que alrededor de 1.6 millones de personas de todo el mundo fueron autodeportados a sus países de origen. Sin embargo, Sheinbaum Pardo mencionó que aunque no se cuenta con la cifra exacta, la cifra de las personas que vuelven a México es menor.

También dijo que no cualquier persona puede volver al país, debido a que se les brinda una carta de repatriación.

"Aunque quieran entrar a México, tienen una carta de repartriacion si tienen poco tiempo de estar en la Unión Americana." explicó.

Aseguró que el número se miden por las cartas de repatriación y no por las personas que llegan a la frontera.

“Claro que pueden entrar con la demostración que son mexicanos, con pasaportes” detalló la mandataria.

A través de una gráfica, la presidenta de México explicó que la cifra histórica disminuyó desde 1998, con la administración de Bill Clinton.

Afirmó que la cifra de repatriados diarios rondaban entre los 15 mil repatriados en diciembre de 2023, la mandataria afirmó que actualmente las cifras se encuentran entre las 200 y 300 personas, de las cuales, muchos no pertenecen al país.

Comentarios