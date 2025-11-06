Sheinbaum afirma que el diálogo es forma de solucionar conflictos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el diálogo "es el camino" para solucionar los problemas sobre el desplazamiento sufrido por las comunidades indígenas de Oaxaca en temas agrarios.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que la comunicación entre las instituciones y la búsqueda de salidas pacíficas son la solución a este tipo de situaciones.

"El diálogo, buscar el fondo del conflicto y buscar las salidas, lo que nos caracteriza. Siempre encontrar salidas pacíficas. Y así como este caso, otros pueden ser más complejos con agravios diversos pero siempre pensando hacia adelante" expresó la presidenta.

Luego de que las familias regresaran a sus lugares de origen tras nueve años de sufrir del desplazamiento forzado, la mandataria federal que el diálogo es muy importante en las comunidades indígenas.

"Siempre vamos a estar con el pueblo de México, siempre. Nunca vamos a abandonar de donde venimos y a quien y a que nos debemos" explicó.

Afirmó que todas las pesonas tienen derecho a la alimentación, debido a que se dio a conocer que diversos comuneros que se encuentran recluidos, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, reciben alimentos en estado de descomposición.

"Lo vamos a revisar. No debe de ser. Todo el mundo tiene derecho a una alimentación, más allá si está en reclusión o no [...] Vamos a hablar con la gobernadora del Estado de México para ver como podemos ayudar a resolver esta situación" aseguró.

