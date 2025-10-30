Cerrar X
Nacional

Sheinbaum afirma que se pagará deuda sobre Tratado de Aguas a EUA

La mandataria federal afirmó que Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua son las entidades que aportarán parte del líquido vital acumulado para saldar adeudo

  • 30
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe un acuerdo con Estados Unidos para pagar la cantidad de pactada en el Tratado de Aguas de 1944, a pesar de que no se logró cumplir el 52% acordado tras vencer el plazo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal detalló que este acuerdo se da dependiendo directamente de la disponibilidad de agua.

"Como hubo un período de sequía muy largo, casi cinco años, formalmente [...] había una deuda que tenía México frente al acuerdo de 1994, pero hay comunicación permanente con las autoridades de Estados Unidos y el CILA.

Sheinbaum Pardo afirmó que se tiene una mesa de trabajo permanente con la Unión Americana, en la que se acordó la entrega del vital líquido. Según la mandataria, el pasado martes recibió una carta de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que la informaron de este convenio. 

Destacó que este pacto también se acordó con los gobernadores ante la disponibilidad de agua en al menos tres entidades de la zona norte.

"Todo esta acordado con los gobernadores. La gobernadora de Chihuahua, de Nuevo León y de Tamaulipas. Entonces, va haber una entrega de agua aprovechando que ahora hay más disponibilidad, aunque de todas maneras, (se tiene) acordada de cuanto se entrega y que no ponga en riesgo primero el consumo humano, que es lo principal y que no ponga en riesgo la agricultura", explicó la presidenta.

Aseguró que llovió tanto en el país, que no se va a requerir la cantidad de agua acumulada por las entidades.

"Llovió tanto este año que ya no se va a requerir en este año, en estos meses de aquí a diciembre, el riego como se hubiera necesitado en otras ocasiones" detalló.

La presidenta Sheinbaum recalcó que fue Coahuila la entidad que cuenta con una menor acumulación por las pocas precipitaciones registradas en la entidad.

 


