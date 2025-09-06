Cerrar X
Sheinbaum anuncia 700 mdp para producción de carne en Durango

Sheinbaum anunció, como parte del Plan México, una inversión de casi 700 millones de pesos (mdp) para impulsar un programa integral en Durango

  • 06
  • Septiembre
    2025

Desde Durango, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, como parte del Plan México, una inversión de casi 700 millones de pesos (mdp) para impulsar un programa integral para la producción de carne de la mejor calidad para consumo interno y para la exportación, el cual contempla a ganaderos de este estado, así como de Coahuila y de Sonora.

“Hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad, esto implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda, implica también Centros Integrales de Producción de Carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación”, informó, como parte del nuevo modelo de rendición de cuentas en territorio por su primer año de gobierno. 

Agradeció la disposición de las y los ganaderos de Durango para sumarse a esta iniciativa para impulsar el mercado interno, sin descuidar la exportación, esto en el contexto de los cierres de la frontera al ganado mexicano por parte Estados Unidos.

Como parte de su gira de rendición de cuentas por todo el país, informó que en Durango, 830 mil 532 personas reciben de manera directa algún apoyo de los Programas para el Bienestar a través de una inversión de 14 mil 299 mdp en este año. 

Detalló que 199 mil 510 son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 13 mil 64 de la Pensión para Personas con Discapacidad; 11 mil 802 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 7 mil 378 de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 65 mil 473 de la beca Benito Juárez; 35 mil de la beca para estudiantes de primaria; 6 mil 823 apoyos para padres con hijos de 0 a 4 años; 46 mil 017 de Producción para el Bienestar; 2 mil 276 con Precios de Garantía; 20 mil 183 de Sembrando Vida; 41 mil con fertilizantes gratuitos;  mil 685 de La Escuela es Nuestra, 147 en nivel preparatoria; y 131 mil de Leche para el Bienestar.

De los nuevos programas, puntualizó que 44 mil 123 mujeres recibirán este año la Pensión Mujeres Bienestar; 74 mil 121 ya reciben la beca Rita Cetina; y todos los adultos mayores y personas con discapacidad de Durango serán visitados por las y los médicos y enfermeros del programa Salud Casa por Casa. 

En obras, informó, la construcción  de la carretera San Ignacio-Tayoltita; siete caminos artesanales en la zona del Mezquital; la repavimentación de carreteras federales; la tecnificación del Distrito de Riego 017; la potabilizadora Guadalupe Victoria; la Presa Tunal II, nuevas preparatorias y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.


