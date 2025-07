Sheinbaum anuncia inversión para el IMSS Bienestar en Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para fortalecer el sistema IMSS-Bienestar en Tabasco durante los próximos dos a tres años.

"El día de hoy me vengo a comprometer con ustedes que los siguientes dos a tres años vamos a hacer una inversión de dos mil millones de pesos para el estado de Tabasco para el sistema de salud del IMSS Bienestar”, apuntó la mandataria federal.

Este anuncio se realizó este sábado, durante la inauguración de la ampliación del área de hemodiálisis del Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” en Villahermosa.

“Lo que haga falta, cuando hay honestidad, trabajo, no se acepta la corrupción, alcanzan los recursos para el pueblo de México, así que no le va a faltar nada a Tabasco”

Los recursos se destinarán a la rehabilitación de quirófanos, adquisición de equipamiento, contratación de especialistas médicos y regularización de contratos del personal de salud.

“No le va a faltar nada a Tabasco, no solamente porque queremos a Javier May (gobernador) y a todos los tabasqueños, además ya me adoptaron, soy tabasqueña”, declaró.

Además, se contempla la construcción del Hospital General de Cárdenas y la sustitución de los hospitales generales de Macuspana y Teapa.

La ampliación de la sala de hemodiálisis, que costó 94 millones de pesos, incrementó los sillones ambulatorios de 24 a 41, beneficiando a pacientes con insuficiencia renal crónica en Tabasco y el norte de Chiapas.

