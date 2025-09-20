Sheinbaum anuncia inversiones y apoyos en visita a Tapachula

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de gira en Tapachula, Chiapas, presentó los avances de su gobierno tras rendir su Primer Informe de Gobierno.

El encuentro se realizó en el Estadio Olímpico de Tapachula, con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó que en Chiapas se han destinado 45 mil 939 millones de pesos a programas sociales.

Entre ellos, resaltó que 430 mil 749 adultos mayores reciben la Pensión del Bienestar, mientras que 388 mil estudiantes de educación básica cuentan con becas para continuar sus estudios.

Además, adelantó que la Secretaría de Marina ya licita la construcción de dos Polos de Desarrollo para el Bienestar en Tapachula, proyectos que se sumarán al Tren Interoceánico, la Línea de la Transformación y el Puerto Chiapas, obras que —dijo— apuntan a convertir a la región en un motor económico en los próximos años.

Al cierre de su visita, la mandataria reiteró que su administración forma parte del proyecto de la Cuarta Transformación, en medio de los rumores sobre diferencias dentro de Morena.

