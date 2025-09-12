Cerrar X
Nacional

Sheinbaum asegura que cooperación de CIA con Ejército es 'falso'

Ante un reportaje publicado por una agencia de información internacional, se rechazó la colaboración con autoridades estadounidenses para detener a capos

  • 12
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el reportaje publicado por una agencia de información internacional sobre una presunta colaboración entre la CIA y el Ejército Mexicano es "falso".

“Es falso lo que dice Reuters. Falso. En ese reportaje se dice qué hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército Mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso”, recalcó Sheinbaum.

La mandataria señaló que existe coordinación y cooperación en información que Estados Unidos brinda de sus agencias para compartirla con las instituciones del Gabinete de Seguridad. 

"Una vez que se corrobora esta información, se opera por los propios elementos de Defensa, de Marina o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o de la propia Fiscalía", detalló.

Aunque la CIA envió una solicitud de información, se reiteró que no se le dio respuesta por escrito pero se les aclaró que los datos eran falsos.

Dicho reportaje menciona que diversos funcionarios estadounidenses declararon que para llevar a cabo el arresto de Ovidio Guzmán, se contó con una unidad de élite entrenada y examinada por la CIA con el fin de lograr dicha aprehensión.

Aunque se contó con más de 60 fuentes de seguridad activas y anteriores a la administración, la mayoría habló bajo la condición de anonimato para discutir dichas actividades.


