Nacional

Sheinbaum celebra respaldo de López Obrador y destaca unidad

Sheinbaum se dijo 'muy contenta' por el apoyo de López Obrador tras la presentación de su libro y afirmó que son un solo movimiento con mucha unidad

  • 30
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sentirse “muy contenta” por el respaldo que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, le brindó al presentar en un video su nuevo libro “Grandeza”.

La mandataria destacó que la reaparición del expresidente ocurrió bajo las condiciones que él mismo había definido para participar nuevamente en la vida pública: defender la democracia, a la presidenta y la soberanía.

 A su llegada al evento de reapertura del Hospital General del Issste en Cuernavaca, Sheinbaum descartó que López Obrador acuda a la concentración por los siete años de gobiernos de transformación programada para el 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Al cuestionarle si existe riesgo de que alguna de las razones mencionadas por el ex mandatario para regresar a la vida pública pudiera materializarse, Sheinbaum respondió: “¡Somos fuertes!”.

Sheinbaum dice "somos un solo movimiento"

Sobre las expresiones de apoyo de López Obrador, quien señaló que no debe hacérsele sombra a la presidenta y que se le debe apoyar, Sheinbaum reiteró su satisfacción: “Muy contenta, muy contenta. Somos un solo movimiento, con mucha unidad”.

Añadió que el cariño hacia el ex presidente permanece intacto: “Queremos mucho al presidente López Obrador porque es un gran presidente. Ahora nos toca conducir los destinos de la nación con orgullo y con orgullo de pertenecer a este gran movimiento”.

Considera el libro “Grandeza” como un aporte relevante

Sheinbaum expresó confianza en que la nueva obra de López Obrador sea relevante para el país, al destacar su enfoque en la grandeza cultural de México y los pueblos originarios.



“Eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos, mucho orgullo”, afirmó.

Respecto a los cinco viajes a la Ciudad de México que López Obrador dijo haber realizado en el último año, Sheinbaum señaló que no lo ha visto en ese tiempo y que solo recibe noticias a través de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

“La queremos mucho a Beatriz”, añadió.


