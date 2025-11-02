Sheinbaum condena asesinato del alcalde de Uruapan

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó con “absoluta firmeza” el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido este sábado.

A través de un comunicado, expresó sus condolencias a la familia del edil, a sus seres queridos y al pueblo uruapense.

"Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida", apuntó la mandataria federal.

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este…

Sheinbaum informó que, tras conocer los hechos, sostuvo comunicación con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien a su vez ha mantenido contacto constante con la Fiscalía estatal.

La mandataria convocó este domingo al Gabinete de Seguridad para garantizar apoyo total al estado y asegurar que el crimen no quede impune.

"Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal", expuso.

Además, adelantó que el Gabinete ofrecerá una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en la investigación.

“Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, señaló Sheinbaum, quien subrayó que su gobierno continuará fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad ante hechos tan lamentables como este.

