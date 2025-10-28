Sheinbaum da banderazo a la nueva presa para Durango

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó de forma simbólica el inicio de los trabajos de la nueva presa que garantizará el abasto de agua potable a la ciudad de Durango.

“Uno, dos y tres”, contó la mandataria para marcar el arranque del proyecto hídrico, que se construirá junto con la presa Guadalupe Victoria.

Ambas obras permitirán cerrar pozos contaminados con flúor y arsénico, además de recuperar los mantos freáticos de la región.

“Con estas dos obras se garantiza el abasto de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para Durango durante los siguientes 50 años”, afirmó Efraín Morales López, director general de la Conagua, quien participó de manera remota desde el sitio.

Inversión histórica

El proyecto contará con una inversión total de $3 mil 985 millones de pesos entre 2025 y 2027, con un presupuesto inicial de $300 millones de pesos este año.

Entre sus componentes principales se incluyen una presa de concreto compactado con rodillo, una obra de toma, una planta de bombeo, una línea de conducción de 15 kilómetros y una planta potabilizadora.

La nueva presa tendrá 98 metros de altura y 280 de longitud, con capacidad para almacenar 126 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para producir 1,500 litros por segundo y retirar de operación 69 pozos contaminados.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal agradeció a Sheinbaum por concretar un proyecto que los duranguenses esperaron por más de 70 años.

“Pasaron muchos presidentes, pero con usted se concreta este sueño, es una obra que garantiza agua limpia, impulsa la economía y cuida los mantos acuíferos, hoy Durango vuelve a creer que sí se pueden hacer las cosas”, expresó el mandatario estatal.

De acuerdo con Felipe Satán, subdirector de Agua Potable y Drenaje de Conagua, la obra de desvío estará lista en abril de 2026, mientras que la presa se concluirá en el primer trimestre de 2028.

Durante su construcción se generarán 1,000 empleos directos y 2,800 indirectos, impulsando la economía local.

Con este proyecto, el Gobierno de México busca reducir la sobreexplotación de acuíferos, mejorar la calidad del agua y garantizar suministro continuo a los hogares de la capital duranguense, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Comentarios