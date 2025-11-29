Sheinbaum entrega 225 viviendas nuevas en Playa del Carmen

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 225 viviendas nuevas del Infonavit, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, además de 497 liberaciones de hipoteca del Fovissste y 193 escrituras del INSUS.

Durante si visita en Playa del Carmen, Quintana Roo, Sheinbaum destacó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía.

Recordó que su administración tiene la meta de construir 1 millón 200 mil viviendas para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

“Me comprometí a que íbamos a ser un gobierno cercano al pueblo y aquí estamos con ustedes, nunca nos vamos a divorciar del pueblo de México, somos uno solo, gobierno y pueblo. Y me comprometí, nos comprometimos todo el equipo, a que íbamos a construir un millón 200 mil viviendas en el sexenio para quien menos tiene, para quien gane entre uno y dos salarios mínimos y hoy estamos entregando vivienda para Playa del Carmen”, informó.

Asimismo, subrayó el avance en la reestructuración de créditos impagables, herencia de esquemas financieros anteriores.

Hasta ahora se han reestructurado más de 2 millones de créditos, con quitas y descuentos que en muchos casos llegan a la condonación total del adeudo.

La mandataria compartió ejemplos de beneficiarias locales, como Cecilia, quien ahora pagará 1,900 pesos mensuales por su nueva casa, en lugar de los más de 8,000 pesos que destinaba a renta.

También mencionó el caso de Hilda Patricia Ávila, quien tras pagar más de 300 mil pesos aún debía un millón 684 mil; hoy, su deuda fue condonada y recibió su escritura.

Sheinbaum adelantó que el próximo 6 de diciembre se celebrarán siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino, donde reiterará los compromisos del llamado “Segundo Piso” de la transformación.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta de vivienda en Quintana Roo creció de 11 mil a 64 mil hogares, de los cuales 13 mil ya fueron construidos.

Además, 54 mil familias han recibido beneficios como reducción de intereses y quitas, y se estima sumar 134 mil derechohabientes antes de terminar el año.

Por su parte, la secretaria de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, señaló que el programa Vivienda para el Bienestar registra un avance del 90% en su meta anual, con 300 mil casas edificadas y condiciones para construir 200 mil más.

Finalmente, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó que las 225 viviendas entregadas forman parte del desarrollo Edén Bienestar, que contempla 992 hogares para trabajadores del estado, y agradeció el respaldo federal para garantizar el acceso efectivo a la vivienda.

