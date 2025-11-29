Cerrar X
tyjet5_82c80fcab5
Nacional

Sheinbaum entrega 225 viviendas nuevas en Playa del Carmen

Claudia Sheinbaum entregó 225 viviendas del Infonavit y anunció avances en reestructuración de créditos y metas de construcción en Quintana Roo

  • 29
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 225 viviendas nuevas del Infonavit, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, además de 497 liberaciones de hipoteca del Fovissste y 193 escrituras del INSUS.

Durante si visita en Playa del Carmen, Quintana Roo, Sheinbaum destacó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía. 

Recordó que su administración tiene la meta de construir 1 millón 200 mil viviendas para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

G68TBzVWcAA8cO_.jfif

“Me comprometí a que íbamos a ser un gobierno cercano al pueblo y aquí estamos con ustedes, nunca nos vamos a divorciar del pueblo de México, somos uno solo, gobierno y pueblo. Y me comprometí, nos comprometimos todo el equipo, a que íbamos a construir un millón 200 mil viviendas en el sexenio para quien menos tiene, para quien gane entre uno y dos salarios mínimos y hoy estamos entregando vivienda para Playa del Carmen”, informó.

Asimismo, subrayó el avance en la reestructuración de créditos impagables, herencia de esquemas financieros anteriores.

Hasta ahora se han reestructurado más de 2 millones de créditos, con quitas y descuentos que en muchos casos llegan a la condonación total del adeudo.

G68TBzSXEAAOGaN.jfif

La mandataria compartió ejemplos de beneficiarias locales, como Cecilia, quien ahora pagará 1,900 pesos mensuales por su nueva casa, en lugar de los más de 8,000 pesos que destinaba a renta.

También mencionó el caso de Hilda Patricia Ávila, quien tras pagar más de 300 mil pesos aún debía un millón 684 mil; hoy, su deuda fue condonada y recibió su escritura.

Sheinbaum adelantó que el próximo 6 de diciembre se celebrarán siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino, donde reiterará los compromisos del llamado “Segundo Piso” de la transformación.

G68TBzVW4AA8hzZ.jfif

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta de vivienda en Quintana Roo creció de 11 mil a 64 mil hogares, de los cuales 13 mil ya fueron construidos.

Además, 54 mil familias han recibido beneficios como reducción de intereses y quitas, y se estima sumar 134 mil derechohabientes antes de terminar el año.

Por su parte, la secretaria de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, señaló que el programa Vivienda para el Bienestar registra un avance del 90% en su meta anual, con 300 mil casas edificadas y condiciones para construir 200 mil más.

G68MRJ9WYAAYi54.jfif

Finalmente, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó que las 225 viviendas entregadas forman parte del desarrollo Edén Bienestar, que contempla 992 hogares para trabajadores del estado, y agradeció el respaldo federal para garantizar el acceso efectivo a la vivienda.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T123507_619_dcb964c2ac
Ernestina Godoy asume FGR con 'ética, firmeza y justicia'
caso_ayotzniapa_sheinbaum_d682b95ce8
Revela Presidencia más de 10 detenciones en caso Ayotzinapa
alejandro_gertz_sheinbaum_b7f7c4e7df
Gertz Manero aceptó ser embajador en un 'país amigo': Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

41f3bf39_a2b5_4957_b986_a8a80ce1ac4b_62964b2415
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T114433_737_542a053124
F1: Verstappen gana en Qatar y el título se definirá en Abu Dabi
AP_25334571130167_1484a6340c
Honduras vota en comicios tensos y con presión desde EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_06_42_PM_d221fdfb39
Ármate un plan lleno de actividades para el fin de semana
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
nacional_gertz_54e77bf4d8
Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
publicidad
×