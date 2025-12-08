Podcast
Nacional

Sheinbaum exige aclarar clasificación de ataque en Michoacán

Sheinbaum pide a la FGR explicar por qué primero clasificó el ataque en Coahuayana como terrorismo y luego lo cambió a delincuencia organizada

  • 08
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe aclarar por qué inicialmente clasificó como “terrorismo” el ataque con un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, y posteriormente lo reclasificó como “delincuencia organizada”.

“Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también”, dijo durante la conferencia matutina, al recordar que el sábado la fiscal Ernestina Godoy informó que el hecho, que dejó seis muertos, sería investigado como terrorismo.

La dependencia corrigió la tipificación un día después.

Gabinete de seguridad dará detalles

Sheinbaum adelantó que este martes, con la presencia del gabinete de seguridad, se podrá precisar cómo se determinan estos delitos y cuál es el criterio para clasificarlos.

“Mañana pueden explicarl y también saber exactamente qué pasó”, sostuvo.

Agregó que la investigación sigue en curso, con la revisión de cámaras y peritajes para reconstruir el ataque.

La correcta tipificación depende de esclarecer los hechos

La mandataria subrayó que la definición del delito depende de conocer la causa de la explosión, la forma en que ocurrió y quiénes participaron.

“A partir de la investigación se catalogará el delito y que todo mundo sepamos exactamente qué pasó”, afirmó.

No habrá cambio en la estrategia de seguridad

Cuestionada sobre posibles ajustes en Michoacán, Sheinbaum señaló que la prioridad continúa siendo fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación, especialmente tras hechos recientes como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Un delito de este tipo tiene que investigarse: cómo ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar. Para eso es importante reforzar la investigación”, dijo, recordando que su gobierno ha aumentado estas labores desde el inicio de su administración.


