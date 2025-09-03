Cerrar X
Sheinbaum fija fecha para inaugurar tren que pasará por NL

Desde Palacio Nacional, la presidenta brindó información sobre el trayecto ferroviario que abarcara al menos ocho estados, incluido Nuevo León

  • 03
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum estimó que el tramo ferroviario de Saltillo-Nuevo León podría estar en menos de dos años.

Este tren de pasajeros recorrerá alrededor de 1,100 kilómetros aproximadamente y atravesará al menos ocho estados de la República.

“Se licitó un tramo de Saltillo-Nuevo Laredo que pasa por Monterrey. Es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. A mediados de este mes, se da el segundo resultado de una licitación que se hizo y el próximo año habría una tercera licitación. El objetivo es que el Ciudad de México-Nuevo Laredo completo quede listo en 2029 [...]” exclamó la mandataria.

Aunque se planea que para el 2027 se tenga en uso el tramo México-Querétaro, la mandataria estimó que Saltillo-Monterrey debería quedar antes de dicha apertura.

"Va a tener tramos en uso, por ejemplo, el México-Querétaro. Queremos inaugurarlo en el 2027 y también va a estar antes de Saltillo-Monterrey.

Este tramo forma parte de un proyecto ferroviario que comprenderá desde Ciudad de México y busca llegar a Tamaulipas. la cual, estaría lista para el 2029.

Aseguró que a mediados del pasado mes de agosto se dio una segunda licitación, por lo que será hasta el 2026 cuando se logre una tercera.

La presidenta afirmó que en caso de querer conocer más detalles sobre la estructura de los trenes, podrían llamar al titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous. 

Se presume que el costo de los boletos para recorrer la ruta completa, podría rondar entre los $1,300 y $1500 pesos mexicanos por pasajero.


