Cerrar X
paquete_economico_2026_aef98aef8f
Nacional

Sheinbaum fija fecha para presentar el Paquete Económico 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Paquete Económico 2026 se entregará el 8 de septiembre y adelantó que habrá un aumento de recursos

  • 05
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes 5 de septiembre de 2025 que el próximo lunes se presentará el Paquete Económico 2026 ante el Congreso de la Unión.

El documento, que marcará la política de ingresos y egresos para el próximo año, será uno de los principales asuntos a discutir en el recién iniciado periodo ordinario de sesiones legislativas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló el calendario de entrega y análisis del paquete.

  • Lunes 8 de septiembre (tarde): presentación oficial del Paquete Económico 2026
  • Martes 9 de septiembre (tarde): conferencia de prensa de la Secretaría de Hacienda sobre ingresos y egresos
  • Miércoles 10 de septiembre: comparecencia en Palacio Nacional con temas de seguridad

Más recursos para ciencia y proyectos estratégicos

Ante una pregunta sobre el presupuesto en materia de ciencia, Sheinbaum adelantó que habrá un incremento destinado a este sector, así como a proyectos científicos y humanistas considerados prioritarios por su gobierno.

“Hay más presupuesto para ciencia y para los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido”, afirmó la presidenta, al destacar que los ejes centrales del paquete incluirán fortalecimiento en estas áreas.

El Paquete Económico 2026 será clave para definir las prioridades del gasto federal y la captación de ingresos en el próximo año.

Legisladores y analistas estarán atentos a los montos asignados a programas sociales, infraestructura y ciencia, áreas que Sheinbaum busca reforzar en su administración.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ghfds_ccbca3f9ce
Anuncia Sheinbaum, plan ganadero en Sonora; invertirán $831 mdp
macron_sheinbaum_4e917d3220
Visita del presidente de Francia se pospuso: Sheinbaum
Luz_Elena_Morales_0cbe4f1d19
Resalta Luz Morales, buena relación de Coahuila con Federación
publicidad

Últimas Noticias

7a26867b_d795_41a9_bb47_da7eca7e72e9_96cfa4fc3c
Detienen a joven generador de violencia en Guadalupe
EH_DOS_FOTOS_2025_09_06_T171737_240_468e7bcbd5
Paciente con brote psicótico continúa hospitalizado en el IMSS
ghfds_ccbca3f9ce
Anuncia Sheinbaum, plan ganadero en Sonora; invertirán $831 mdp
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×