Sheinbaum fija fecha para presentar el Paquete Económico 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Paquete Económico 2026 se entregará el 8 de septiembre y adelantó que habrá un aumento de recursos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes 5 de septiembre de 2025 que el próximo lunes se presentará el Paquete Económico 2026 ante el Congreso de la Unión.
El documento, que marcará la política de ingresos y egresos para el próximo año, será uno de los principales asuntos a discutir en el recién iniciado periodo ordinario de sesiones legislativas.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló el calendario de entrega y análisis del paquete.
- Lunes 8 de septiembre (tarde): presentación oficial del Paquete Económico 2026
- Martes 9 de septiembre (tarde): conferencia de prensa de la Secretaría de Hacienda sobre ingresos y egresos
- Miércoles 10 de septiembre: comparecencia en Palacio Nacional con temas de seguridad
Más recursos para ciencia y proyectos estratégicos
Ante una pregunta sobre el presupuesto en materia de ciencia, Sheinbaum adelantó que habrá un incremento destinado a este sector, así como a proyectos científicos y humanistas considerados prioritarios por su gobierno.
“Hay más presupuesto para ciencia y para los proyectos prioritarios científicos y humanistas que hemos definido”, afirmó la presidenta, al destacar que los ejes centrales del paquete incluirán fortalecimiento en estas áreas.
El Paquete Económico 2026 será clave para definir las prioridades del gasto federal y la captación de ingresos en el próximo año.
Legisladores y analistas estarán atentos a los montos asignados a programas sociales, infraestructura y ciencia, áreas que Sheinbaum busca reforzar en su administración.
