Cerrar X
tjns_f28e61f62e
Nacional

Sheinbaum inaugura primera fase de Línea K del Tren Interoceánico

Sheinbaum Pardo, encabezó en Chiapas la inauguración de las estaciones Tonalá y Arriaga, correspondientes al tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico

  • 22
  • Noviembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes en Chiapas la inauguración de las estaciones Tonalá y Arriaga, correspondientes al tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico, marcando el reinicio del servicio de tren de pasajeros en esta ruta estratégica del sur del país.

El recorrido inició en la estación Tonalá, donde la mandataria realizó el corte de listón y develó la placa con la que quedó formalmente reactivado el servicio.

Más tarde, en Arriaga, Sheinbaum recorrió el Parque Lineal y anunció que a partir del sábado 22 de noviembre los usuarios podrán viajar hasta Ixtepec, Oaxaca, retomando con ello una conexión histórica entre ambas entidades.

“A partir del día de mañana ya pueden comprar su boleto; pueden ir de aquí hasta Tonalá, de aquí a Ixtepec, de ahí a Salina Cruz, de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque. Y va a seguir la obra porque irá de Tonalá a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala”, señaló la Presidenta, al destacar el avance del viaducto que se construye en Huixtla.

Acompañada por integrantes de su Gabinete y por los gobernadores Eduardo Ramírez (Chiapas) y Salomón Jara Cruz (Oaxaca), Sheinbaum reconoció a la Secretaría de Marina, encargada del proyecto, por hacer posible la rehabilitación del Tren Interoceánico.

La Línea K está integrada por tres tramos:

  • Ciudad Ixtepec–Tonalá
  • Tonalá–Huixtla
  • Hixtla–Ciudad Hidalgo, además del ramal KA que conecta Los Toros con Puerto Chiapas.

El convoy, compuesto por antiguos carros estadounidenses e ingleses rehabilitados, partió a las 4:18 de la tarde de Tonalá y llegó a Ixtepec a las 8:15 de la noche, completando las primeras cuatro horas de operación en un trayecto que incluyó inauguraciones adicionales en Arriaga, Chahuites y Juchitán.

Con la puesta en marcha del primer tramo, el Gobierno federal proyecta que las fases 2 y 3 concluyan durante el segundo semestre del próximo año, lo que permitirá extender la ruta hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos de infraestructura clave impulsados originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente desarrollados por la Secretaría de Marina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_23_T145851_260_398aa489e3
Pemex aclara polémica por triunfo de Miss Universo 2025
ilfg8l_cee7252dd7
Sheinbaum llama a defender soberanía en Bicentenario naval
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_23_T140018_386_5cf7520a46
Brenda Sánchez gana bronce para México en Sordolímpicos
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
EH_DOS_FOTOS_2025_11_23_T151925_245_1b7ecb326b
Vinculan a proceso a joven por abuso de menor en Coahuila
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×