Sheinbaum inaugura primera fase de Línea K del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes en Chiapas la inauguración de las estaciones Tonalá y Arriaga, correspondientes al tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico, marcando el reinicio del servicio de tren de pasajeros en esta ruta estratégica del sur del país.

El recorrido inició en la estación Tonalá, donde la mandataria realizó el corte de listón y develó la placa con la que quedó formalmente reactivado el servicio.

Más tarde, en Arriaga, Sheinbaum recorrió el Parque Lineal y anunció que a partir del sábado 22 de noviembre los usuarios podrán viajar hasta Ixtepec, Oaxaca, retomando con ello una conexión histórica entre ambas entidades.

“A partir del día de mañana ya pueden comprar su boleto; pueden ir de aquí hasta Tonalá, de aquí a Ixtepec, de ahí a Salina Cruz, de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque. Y va a seguir la obra porque irá de Tonalá a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala”, señaló la Presidenta, al destacar el avance del viaducto que se construye en Huixtla.

Hoy realizamos el primer viaje en tren de Tonalá, Chiapas a Ixtepec, Oaxaca. La gente feliz; es amor correspondido. Gracias a la Secretaría de Marina por esta gran obra que ayudará muchísimo al sureste. pic.twitter.com/vXLAJFoGnM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 22, 2025

Acompañada por integrantes de su Gabinete y por los gobernadores Eduardo Ramírez (Chiapas) y Salomón Jara Cruz (Oaxaca), Sheinbaum reconoció a la Secretaría de Marina, encargada del proyecto, por hacer posible la rehabilitación del Tren Interoceánico.

La Línea K está integrada por tres tramos:

Ciudad Ixtepec–Tonalá

Tonalá–Huixtla

Hixtla–Ciudad Hidalgo, además del ramal KA que conecta Los Toros con Puerto Chiapas.

El convoy, compuesto por antiguos carros estadounidenses e ingleses rehabilitados, partió a las 4:18 de la tarde de Tonalá y llegó a Ixtepec a las 8:15 de la noche, completando las primeras cuatro horas de operación en un trayecto que incluyó inauguraciones adicionales en Arriaga, Chahuites y Juchitán.

Con la puesta en marcha del primer tramo, el Gobierno federal proyecta que las fases 2 y 3 concluyan durante el segundo semestre del próximo año, lo que permitirá extender la ruta hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.

El Tren Interoceánico forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos de infraestructura clave impulsados originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente desarrollados por la Secretaría de Marina.

