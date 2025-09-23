Cerrar X
cch_sur_sheinbaum_bb339354fc
Nacional

Sheinbaum lamenta muerte de estudiante en CCH Sur y ofrece apoyo

Subrayó que se debe analizar cada caso individualmente y reiteró programas de prevención de violencia y adicciones en planteles de nivel medio superior

  • 23
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su profunda consternación por el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

La mandataria señaló que su gobierno está en contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con la familia de la víctima para brindar respaldo.

“No parece que haya habido una riña, sino más bien un ataque directo”, indicó Sheinbaum, quien agregó que es necesario analizar las circunstancias particulares del agresor antes de generalizar sobre la violencia en las escuelas.

Además, recordó que la Subsecretaría de Educación Media Superior implementa programas de paz y prevención de adicciones en preparatorias y planteles de nivel medio superior, promoviendo actividades colectivas que fomenten el diálogo y entornos seguros.

Sobre presuntas fallas en la seguridad del plantel, enfatizó que “son decisiones que tiene que tomar la UNAM dentro de su autonomía”, pero aseguró que el gobierno apoyará en lo necesario tanto a estudiantes como a autoridades.

Recordó que durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México se implementaron senderos seguros alrededor del CCH Sur para mejorar el acceso al transporte público, y reiteró su disposición a colaborar nuevamente con la UNAM.

Detalles del agresor y víctimas:

La Fiscalía de la Ciudad de México identificó al agresor como Lex Ashton “N”, de 19 años, quien atacó con arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, provocándole la muerte.

Un trabajador administrativo de 65 años también resultó herido al intentar intervenir. Tras la agresión, el presunto responsable saltó de un edificio del plantel, fracturándose las piernas, y permanece bajo custodia en un hospital.

Tras los hechos, la UNAM suspendió clases en el CCH Sur y activó protocolos internos de seguridad y atención a víctimas.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) continúa con las investigaciones por homicidio calificado y lesiones dolosas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_18_a12518602a
México defiende la democracia sin extremismos en la ONU
redadas_sheinbaum_4bef3d660c
Envía México notas diplomáticas a EUA tras muertes de migrantes
huachicol_agua_b82f556714
Enviará Sheinbaum reformas para aumentar penas hídricas
publicidad

Últimas Noticias

ef850e47_47c1_4c66_b5c4_fb86fa42857b_d0b0bc39bc
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila celebra ocho años
EH_UNA_FOTO_2025_09_24_T160350_277_a7cf7b9652
México enfrentará a Argentina en partido amistoso para el Mundial
EH_UNA_FOTO_24_b3eb9be5e6
Citi vende a Fernando Chico Pardo 25% de participación en Banamex
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×