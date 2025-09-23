Sheinbaum lamenta muerte de estudiante en CCH Sur y ofrece apoyo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su profunda consternación por el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

La mandataria señaló que su gobierno está en contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con la familia de la víctima para brindar respaldo.

“No parece que haya habido una riña, sino más bien un ataque directo”, indicó Sheinbaum, quien agregó que es necesario analizar las circunstancias particulares del agresor antes de generalizar sobre la violencia en las escuelas.

Además, recordó que la Subsecretaría de Educación Media Superior implementa programas de paz y prevención de adicciones en preparatorias y planteles de nivel medio superior, promoviendo actividades colectivas que fomenten el diálogo y entornos seguros.

Sobre presuntas fallas en la seguridad del plantel, enfatizó que “son decisiones que tiene que tomar la UNAM dentro de su autonomía”, pero aseguró que el gobierno apoyará en lo necesario tanto a estudiantes como a autoridades.

Recordó que durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México se implementaron senderos seguros alrededor del CCH Sur para mejorar el acceso al transporte público, y reiteró su disposición a colaborar nuevamente con la UNAM.

Detalles del agresor y víctimas:

La Fiscalía de la Ciudad de México identificó al agresor como Lex Ashton “N”, de 19 años, quien atacó con arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, provocándole la muerte.

Un trabajador administrativo de 65 años también resultó herido al intentar intervenir. Tras la agresión, el presunto responsable saltó de un edificio del plantel, fracturándose las piernas, y permanece bajo custodia en un hospital.

Tras los hechos, la UNAM suspendió clases en el CCH Sur y activó protocolos internos de seguridad y atención a víctimas.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) continúa con las investigaciones por homicidio calificado y lesiones dolosas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

