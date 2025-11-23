Cerrar X
Sheinbaum llama a defender soberanía en Bicentenario naval

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó alos mexicanos a defender de forma permanente la soberanía, la justicia y la verdadera democracia del país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a los mexicanos a defender de forma permanente la soberanía, la justicia y la verdadera democracia del país, desde el histórico Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz.

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en la Mar, advirtió que la historia demuestra que quienes promueven el odio, la violencia o el injerencismo extranjero “nunca triunfan”.

Sheinbaum subrayó que México debe mantenerse alerta ante cualquier intento de intervención externa, especialmente cuando esta es promovida por grupos conservadores.

“La patria se defiende con amor; cuando el amor por el pueblo y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”, expresó.

La mandataria recordó episodios en los que sectores conservadores buscaron apoyo extranjero, como la Batalla del 5 de Mayo o los intentos de invasión durante la Revolución Mexicana.

Afirmó que estas lecciones históricas refuerzan la importancia de defender la independencia que hoy cumple 200 años en el ámbito marítimo.

Durante la ceremonia, Sheinbaum reconoció la labor diaria de la Armada de México y de las Fuerzas Armadas, destacando su disciplina, valentía y el papel fundamental que desempeñan tanto en la construcción de paz como en situaciones de emergencia, como las recientes inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

La presidenta encabezó también la cancelación del timbre postal conmemorativo por el Bicentenario, develó una placa alusiva y entregó condecoraciones al Mérito Bicentenario.

Más temprano, inauguró el Museo Casa Benito Juárez, a 170 años de la expedición de la Ley Juárez.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reafirmó el compromiso de la institución con la defensa de la soberanía y detalló las acciones implementadas en apoyo a la población afectada por las recientes emergencias, que incluyeron puentes marítimos, centros de acopio y operaciones aéreas en beneficio de más de 110 mil personas.


