Sheinbaum ofrece apoyo a familias tras explosión de pipa en CDMX

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad y ofreció apoyo a las familias afectadas por la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este jueves sobre la tragedia ocurrida en el Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas dejó un saldo de seis personas fallecidas y 90 lesionadas.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesite y nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona. Vamos a estar muy pendientes”, declaró durante su conferencia matutina.

La mandataria destacó que, desde el primer momento, se desplegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil y los sistemas de salud federales y locales para atender la emergencia.

Subrayó la presencia de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien acudió al sitio desde las primeras horas.

Cabe recordar que el siniestro ocurrió la tarde del 10 de septiembre, cuando una pipa de gas de la empresa Transportadora Silza, vinculada a Grupo Tomza, volcó y explotó en inmediaciones del Puente de La Concordia, provocando una onda expansiva que dañó al menos 32 vehículos.

Equipos de emergencia trabajaron durante más de 12 horas para sofocar las llamas, rescatar a las víctimas y restablecer la circulación en la autopista México-Puebla, la cual fue reabierta durante la madrugada de este jueves.

Autoridades confirmaron que la empresa responsable no contaba con registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni ambiental ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), situación que podría derivar en sanciones.

Mientras tanto, la Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de la volcadura y deslindar responsabilidades.


