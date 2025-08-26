Sheinbaum pide denunciar a quienes recibieron dinero del ‘Mayo’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las versiones de Ismael “El Mayo” Zambada sobre presuntos sobornos a políticos, policías y militares durante más de 40 años como líder del Cártel de Sinaloa.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que actualmente no existe ninguna denuncia relacionada con esas declaraciones y subrayó que deberían presentarse formalmente.

“Pues tiene que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? Tendría que haber una denuncia en particular”, señaló Sheinbaum.

El líder del Cártel de Sinaloa, considerado uno de los capos más longevos del narcotráfico, reconoció en una corte federal de Nueva York haber encabezado durante más de cinco décadas una red criminal dedicada al trasiego de drogas, lavado de dinero y corrupción de funcionarios en México.

Zambada García se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico: lavado de dinero y uso de armas, aunque enfrentaba 17 acusaciones en total. Aceptó además su responsabilidad en asesinatos, secuestros y violaciones a la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).

El juez Brian M. Cogan, encargado del caso, le recordó que cada uno de los delitos conlleva pena de cadena perpetua, sentencia que podría concretarse el próximo 13 de enero de 2026.

En su declaración, “El Mayo” admitió haber “promovido la corrupción de policías, militares y políticos” en México, al tiempo que pidió perdón: “Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones”.

El capo detalló que, durante más de medio siglo, construyó una estructura criminal que introducía cocaína desde Colombia hacia México, y de ahí la hacía cruzar con regularidad a Estados Unidos.

El caso ha reavivado el debate sobre la infiltración del narcotráfico en las instituciones mexicanas y, ahora, la exigencia presidencial de que se presenten denuncias concretas contra quienes se beneficiaron de la red de sobornos de Zambada.

