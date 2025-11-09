Sheinbaum presenta Plan Michoacán en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral basada en tres ejes: Seguridad y Justicia, Desarrollo Económico con Bienestar y Educación y Cultura para la Paz.

Durante el anuncio, Sheinbaum afirmó que la seguridad no se construye con la guerra, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida.

“La paz se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra”, subrayó.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que esta semana visitarán Uruapan para atender directamente las demandas locales, mientras que el Ejército y la Marina desplegarán más de 12 mil elementos en todo el estado para reforzar la seguridad.

"Visitaremos esta misma semana Uruapan, por petición de la presidenta municipal, Grecia Quiroz", aseguró García Harfuch.

Asimismo, Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, informó que el plan fue diseñado con aportaciones de la sociedad civil y contempla presencia territorial casa por casa para ofrecer programas y servicios federales.

"A partir de la semana próxima, por instrucción de la presidenta, habrá presencia territorial en los municipios del estado de Michoacán. Representantes estarán visitando casa por casa para dar atención integral a la población con todos los programas y servicios", aseveró.

En materia económica, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la creación de polos de desarrollo en el Bajío, Uruapan y Lázaro Cárdenas, además de créditos agrícolas y proyectos de desarrollo forestal sustentable.

"CONAFOR impulsará el desarrollo forestal sustentable, mediante tres ejes de trabajo".

La Secretaría de Energía invertirá más de 500 millones de pesos en luminarias y 1,390 millones en conectividad digital, mientras que la Secretaría del Trabajo ampliará en 25 mil los espacios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y organizará 40 ferias de empleo.

El plan también incluye la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, mesas de seguridad quincenales, y escuelas y centros culturales de paz en distintos municipios.

Comentarios