Sheinbaum promete nuevos espacios universitarios en Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de abrir al menos 350 mil nuevos espacios de educación superior en el país

Durante la inauguración de la tercera Universidad Nacional Rosario Castellanos en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de abrir al menos 350 mil nuevos espacios de educación superior en el país.

“Para que el 55 por ciento de los jóvenes tengan acceso a la universidad, hacen falta un millón de espacios más; es decir, dos millones en total para que todos los que deseen estudiar puedan hacerlo”, explicó la mandataria, quien destacó que el Estado debe garantizar ese derecho a través de instituciones públicas.

Sheinbaum anunció que en cada uno de los diez municipios de la zona oriente del Estado de México, donde se desarrollan grandes obras, se construirá una Universidad Rosario Castellanos.

En el caso del nuevo plantel de Chalco, detalló que cinco mil jóvenes se inscribieron, aunque la sede solo tiene capacidad para mil alumnos; los cuatro mil restantes cursan sus estudios a distancia.

La presidenta subrayó que, a diferencia del periodo neoliberal en el que “se dejó de construir universidades públicas porque se veía la educación como mercancía”, su gobierno busca hacer realidad el derecho a estudiar, en cumplimiento del artículo 3º constitucional.


