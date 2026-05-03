Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rftebhr_97fcc85636
Nacional

Sheinbaum promete resolver crisis de agua en San Salvador Atenco

La presidenta negoció con habitantes de San Salvador Atenco tras cierre de carretera Texcoco-Lechería; se comprometió a enviar de inmediato a titular de Conagua

  • 03
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó este domingo una protesta ciudadana en San Salvador Atenco, Estado de México, luego de que habitantes de la comunidad de La Pastoría bloquearan la carretera Texcoco-Lechería para exigir soluciones urgentes al problema de desabasto de agua potable.

La movilización, encabezada por alrededor de 70 vecinos, mantuvo cerrada la vialidad por aproximadamente hora y media, afectando incluso el traslado de la propia mandataria, quien se dirigía a un evento programado en Atenco.

Ante la presión de los inconformes, una comisión de mujeres representantes de la comunidad sostuvo un diálogo directo con la presidenta, quien se comprometió personalmente a que el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, atendería el conflicto este mismo domingo.

tgbrt.JPG

“¿Qué más palabras quieren que la palabra de la presidenta?”, respondió Sheinbaum ante las dudas de las manifestantes.

Los pobladores denunciaron que alrededor de cinco mil personas enfrentan problemas de acceso al agua, obligando a muchas familias a depender de pipas debido a fallas e incumplimientos relacionados con un pozo comunitario.

Carretera reabierta tras acuerdo

Tras recibir el compromiso federal, los manifestantes accedieron a liberar la carretera, permitiendo el paso de la comitiva presidencial y el reinicio de actividades oficiales en la zona.

El evento de Sheinbaum en Atenco comenzó con aproximadamente una hora de retraso.

La protesta reflejó el creciente malestar por el acceso desigual al agua en comunidades mexiquenses, particularmente en zonas donde habitantes acusan abandono institucional.

HHaXWlRXMAAcxmh.jfif

Además, el grupo de ejidatarios que realizó el bloqueo mantiene diferencias con sectores vinculados al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización históricamente influyente en la región.

Con el compromiso presidencial, ahora la atención se centra en la respuesta que ofrezca la Conagua a corto plazo, especialmente ante una demanda comunitaria que apunta tanto a infraestructura como a distribución equitativa.

Sheinbaum apuesta por atención directa en conflictos locales

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

el_horizonte_info7_mx_38_526716b31b
Cae ‘El Chuky’, supuesto jefe de plaza del CJNG en Manzanillo
nacional_el_jardinero_721accdd23
Vinculan a proceso a 'El Jardinero', presunto alto mando del CJNG
Whats_App_Image_2026_05_04_at_6_57_03_PM_1_7516cb165c
Claudia reúne gabinete y pide fortalecer trabajo en el territorio
publicidad

Últimas Noticias

casa_blanca_e7f8a54c01
EUA condiciona apoyo a México a resultados contra el narcotráfico
e4c4c20f_4578_4e29_82aa_2ececf400b4c_1cbf09b8bb
Nueva riña en “La Pispireta” enciende alertas por seguridad
IMG_2893_1_6e7cee8c7e
Arranca este miércoles la segunda ruta alimentadora RS-716
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×