Cerrar X
WREG_c9fc4f0638
Nacional

Sheinbaum: Querétaro será eje del tren de pasajeros en 2027

Sheinbaum Pardo afirmó que la entidad recuperará su vocación como centro ferroviario del país con la construcción del tren México-Querétaro

  • 14
  • Septiembre
    2025

En Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entidad recuperará su vocación como centro ferroviario del país con la construcción del tren México-Querétaro, cuya obra ya comenzó y será inaugurada en 2027.

“Esta obra va a estar lista en 2027, vamos a estar cortando el listón y Querétaro va a recuperar su vocación del centro del país para los trenes de pasajeros”, aseguró durante su rendición de cuentas ante queretanos reunidos en el Centro de Congresos.

La mandataria destacó que, Querétaro se convertirá en punto de partida del tren hacia San Luis Potosí y Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

Sheinbaum anunció también proyectos de infraestructura en el estado, como puentes vehiculares en Avenida de los Patos y la Autopista 57 en San Juan del Río, la construcción del Bachillerato Tecnológico en El Marqués, a concluirse en diciembre de 2025, un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio.

En materia de vivienda, informó que se edificarán 25 mil hogares del Infonavit y 7 mil de la Conavi, además de la reducción de créditos impagables que beneficiará a más de 142 mil familias.

La presidenta destacó que 496 mil 16 personas en Querétaro reciben algún Programa para el Bienestar, con una inversión anual de 11 mil 888 millones de pesos.

Entre ellos, 205 mil 542 adultos mayores con pensión, 15 mil 785 personas con discapacidad, más de 68 mil estudiantes con becas Benito Juárez y 70 mil 931 beneficiarios del programa Leche para el Bienestar.

“Como ven, yo creo que vamos a ser el gobierno que más haya apoyado a Querétaro, por lo menos, de los últimos años”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

banda_sheinbaum_eac9915e7a
Entregan a Sheinbaum la banda presidencial para su primer Grito
ae634985_95c9_49b6_b32e_a5fb965fb87e_a04511b612
Define SP empresas para interconexión; sin fecha de arranque
G005_Qm_Xs_A_Ap_U6_P_b91df895fd
En seis años 13.5 millones salieron de la pobreza: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

caida_barda_saltillo_6fb1719b13
Colapsa barda en vivienda antigua de Saltillo por lluvias
trump_tik_tok_25c8bf8bc0
TikTok pasará a control de EUA tras acuerdo con China, dice Trump
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T082806_365_33c94b194f
Identifican víctima en explosión de bar en España; era extranjero
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×