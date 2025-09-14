Sheinbaum: Querétaro será eje del tren de pasajeros en 2027

En Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entidad recuperará su vocación como centro ferroviario del país con la construcción del tren México-Querétaro, cuya obra ya comenzó y será inaugurada en 2027.

“Esta obra va a estar lista en 2027, vamos a estar cortando el listón y Querétaro va a recuperar su vocación del centro del país para los trenes de pasajeros”, aseguró durante su rendición de cuentas ante queretanos reunidos en el Centro de Congresos.

La mandataria destacó que, Querétaro se convertirá en punto de partida del tren hacia San Luis Potosí y Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

Sheinbaum anunció también proyectos de infraestructura en el estado, como puentes vehiculares en Avenida de los Patos y la Autopista 57 en San Juan del Río, la construcción del Bachillerato Tecnológico en El Marqués, a concluirse en diciembre de 2025, un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio.

En materia de vivienda, informó que se edificarán 25 mil hogares del Infonavit y 7 mil de la Conavi, además de la reducción de créditos impagables que beneficiará a más de 142 mil familias.

La presidenta destacó que 496 mil 16 personas en Querétaro reciben algún Programa para el Bienestar, con una inversión anual de 11 mil 888 millones de pesos.

Entre ellos, 205 mil 542 adultos mayores con pensión, 15 mil 785 personas con discapacidad, más de 68 mil estudiantes con becas Benito Juárez y 70 mil 931 beneficiarios del programa Leche para el Bienestar.

“Como ven, yo creo que vamos a ser el gobierno que más haya apoyado a Querétaro, por lo menos, de los últimos años”, concluyó.

Comentarios