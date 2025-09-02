Cerrar X
Nacional

Sheinbaum realizará una gira de 'rendición de cuentas'

Sheinbaum anunció en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que iniciará una gira nacional este viernes para rendir cuentas al pueblo mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que iniciará una gira nacional este viernes para rendir cuentas al pueblo mexicano. 

Durante las próximas tres semanas y media, visitará todos los estados del país para presentar un informe detallado de los logros de su Gobierno en los últimos once meses.

“Voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media para hacer un informe particular de la entidad”, destacó la mandataria.

Explicó que la gira incluirá hasta tres estados por día, donde informará sobre los avances en los Programas del Bienestar, las obras públicas y los proyectos futuros para cada región.

En el marco de su Primer Informe de Gobierno, el 1 de septiembre, Sheinbaum afirmó que “México va bien y vamos a ir mejor”, subrayando la libertad, independencia y soberanía del país, así como el carácter trabajador de su pueblo.

“Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días”, expresó.

La presidenta reafirmó su compromiso de continuar transformando la nación con rectitud y valentía, sin traicionar la confianza del pueblo.

“México es un país grandioso con un pueblo maravilloso. Somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario”, declaró, en el contexto del mes patrio que conmemora la Independencia de México.


