Sheinbaum recibe al director de Mazda para hablar de inversiones

La tarde de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el Palacio Nacional al director ejecutivo de la marca de automóviles Mazda, Masahiro Moro.

Durante su reunión se dialogó sobre inversiones en el país y el "Plan México".

Fue mediante sus redes sociales que la mandataria informó brevemente sobre el encuentro con el directivo de la firma japonesa, la cual en diciembre de 2024 anunció que reconsideraría su estrategia de inversión en México después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones extranjeras.

“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo mundial de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, y su equipo; hablamos de inversiones en nuestro país y del Plan México. La economía está fuerte”, sostuvo en su mensaje la jefa del Ejecutivo mexicano, quien estuvo acompañada en el encuentro por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

