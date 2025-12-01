Sheinbaum recibe al presidente de Singapur en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este lunes al mandatario de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam junto con su esposa en el patio del Palacio Nacional.

Luego de recibirlos, ambos mandatarios caminaron hacia el interior del inmueble para realizar los honores correspondientes a la reunión bilateral.

Por parte de la presidenta de México se encuentra parte de su gabinete de Gobierno, entre los que se destaca el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

En dicha reunión se abordarán temas que busca ampliar los canales de cooperación, así como diseñar rutas de trabajo entre ambas administraciones.

En Palacio Nacional, recibimos al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. Entre ambas naciones existe colaboración, hermandad, acuerdos e inversión. pic.twitter.com/ygueRBjpWF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 1, 2025

Se estima que la estadía del presidente de Singapur se extienda hasta el próximo miércoles 03 de diciembre.

