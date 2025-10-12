Cerrar X
Nacional

Sheinbaum recorre zonas afectadas por las lluvias torrenciales

Claudia Sheinbaum visitó a damnificados por lluvias que dejaron 44 muertos en Puebla, Veracruz e Hidalgo y activó planes de apoyo y rescate

  • 12
  • Octubre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este domingo a los afectados por las lluvias torrenciales en Puebla, Veracruz e Hidalgo, que han dejado hasta ahora 44 víctimas mortales en el país.

Durante su recorrido, Sheinbaum Pardo informó que las precipitaciones intensas impactaron al menos 111 municipios en cinco estados y provocaron afectaciones en 18 carreteras federales.

“Desde el primer momento todos los gobernadores han estado trabajando. A las personas que perdieron a un familiar no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo”, subrayó la mandataria.

Ante la contingencia, se instaló el Comité de Protección Civil, activándose el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Plan Marina de la Semar.

Además, se habilitó el número 079 para brindar información y asistencia ante la desaparición de personas.

Sheinbaum adelantó que el lunes visitará a los afectados en Querétaro y San Luis Potosí. También señaló que, una vez que se reabran los caminos y comiencen las labores de limpieza, se realizará un censo para identificar las necesidades de la población afectada.

“A partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran. No vamos a dejar a nadie desamparado”, afirmó.

En Puebla, la presidenta se reunió con el gobernador Alejandro Armenta y visitó un albergue en Huauchinango, donde entregaron despensas, ropa y cobertores a los damnificados.

Las lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre dejaron un saldo de 44 fallecidos: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 9 en Puebla y 1 en Querétaro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó acumulaciones de lluvia de hasta 540 mm en Veracruz, 487 mm en Puebla, 298 mm en San Luis Potosí, 245 mm en Hidalgo y 232 mm en Querétaro.


