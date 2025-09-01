Sheinbaum resalta que con Trump hay diálogo, pero México decide

Durante el discurso de su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó su relación con Estados Unidos y enfatizó que se mantiene bajo los principios de respeto mutuo, cooperación y soberanía nacional.

Reconoció que, aunque existen diferencias en algunos temas, la comunicación con el gobierno de Donald Trump ha sido constante y orientada a la búsqueda de soluciones conjuntas en materia económica, comercial y de seguridad.

La mandataria recalcó que México no acepta presiones externas y que las políticas de seguridad y paz se definen de manera soberana dentro del territorio nacional.

Al mismo tiempo, subrayó la importancia de fortalecer los lazos económicos con el país vecino, sobre todo en áreas como la inversión, la transición energética y el comercio fronterizo.

Sheinbaum concluyó que la relación bilateral es estratégica y continuará construyéndose sobre la base del diálogo y la cooperación, siempre poniendo en primer lugar los intereses del pueblo de México.

“Decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano; con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre, y por siempre, servidores del pueblo y de la patria”, comentó.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en estos meses el mundo entero ha enfrentado situaciones complejas frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de los Estados Unidos.

"México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino", comentó.

Adelantó que está con el marco del tratado comercial; se pueden alcanzar mejores condiciones.

"En dos días recibiremos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Marco Rubio) para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación", mencionó.

"Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios en el Poder Judicial"

La presidenta subrayó que en los primeros once meses de su gestión se han concretado cambios legislativos de gran calado, con la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre las que sobresale la reforma al Poder Judicial.

"Quiero destacar las más importantes reformas al Poder Judicial que permitieron en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la corte, magistradas, magistrados y jueces. Bienvenido al nuevo Poder Judicial, un hecho inédito y profundamente democrático: se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos, un verdadero Estado de Derecho".

Destaca baja del 25% de homicidios dolosos

Al dar cuenta de la incidencia delictiva, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con el gabinete de seguridad se reúne todos los días a las seis de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia, pero nadie decide sobre esta estrategia, sino que lo hacen soberanamente.

"Pero que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados".

Dijo que los homicidios dolosos bajaron 25% y los delitos de alto impacto como robo de vehículo y feminicidio se redujeron 20%.

"La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa. Por ejemplo, en Zacatecas es del 74%, en Guanajuato, del 60%, en Estado de México, del 45%, en Nuevo León, del 60%, en Baja California, del 36%, en Tabasco, del 48%”, explicó.

Destacó que hace unos meses lanzaron la estrategia nacional contra la extorsión y una reforma constitucional para que en todo el país este delito se persiga de oficio y la víctima pueda hacer su denuncia de manera anónima.

