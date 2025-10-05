Sheinbaum rinde su Primer Informe; ¿Cómo vivió en el Zócalo?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dará cita en el Zócalo para conmemorar su primer año de administración. Sigue aquí el minuto a minuto, el cierre de la "gira nacional de rendición de cuentas" de la mandataria.

"No les voy a fallar" Sheinbaum

Remarcó su compromiso con el pueblo de México al "seguir avanzando", al afirmar que hará "todo lo posible" por que la transformación continúe.

"Entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mi misma por el bienestar del pueblo. Mi compromiso es defender a la patria". exclamó la mandataria

Agradece al gabinete por apoyo

Sheinbaum mencionó a Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional como una parte fundamental en la reducción de los delitos.

Resalta reducción de homicidios en el país

La presidenta mencionó que el delito de homicidio en el país se redujo un 33%

"Entre septiembre del 2024 y septiembre del 2025 se cometieron 27 homicidios diarios menos".

Destacó la reducción de dichos delitos en diversas entidades como en Nuevo León 61%, Guanajuato 47% y Sonora 45%.

"Dejaron una deuda maldita y corrupta": Sheinbaum

Al rescate de Pemex y CFE, la presidenta dijo que se tiene "paso firme" para recuperar ambas empresas para que la energía "no falte" en México.

Destaca logros en medios de transporte

Afirmó que desde su apertura el Tren Maya transportó a 1.7 millones de pasajeros. Mientras que el Aeropuerto Felipe Ángeles trasladó a 15 millones de pasajeros y casi un millón de toneladas de carga.

Tren Ciudad de México-Pachuca; Saltillo-Nuevo Laredo, México-Nuevo Laredo como parte del tren del Norte. Al cual denominaran "Tren del Golfo de México"

Resalta apoyos a mexicanos

Destacó los diversos apoyos brindados a los distintos sectores de la población. Informó que todos los estudiantes de secundaria reciben becas de Rita Cetina y en 2026 seguirán los estudiantes de primaria. Adultos mayores y con discapacidad reciben apoyo de casa por casa.

Además de que se crearán más de mil guarderías en apoyo a las madres solteras trabajadoras.

Crearon "rutas de la salud" para abastecer a los lugares más complicados de acceder. Hasta el momento, se cuenta cubierto con un 90% el primer y segundo nivel de medicamentos.

Recalca que el aumento de salario mínimo no provocó inflación

"En 2018, el salario mínimo era de $88 pesos al día. en 2025 es de $279 pesos diarios y en la zona general de la frontera norte es de $420 pesos diarios" explicó la mandataria.

Ante estos datos, la presidenta también arremetió contra aquellos quienes decían que el aumento del salario mínimo provocaría una mayor inflación.

Afirma que ya no existirán las reelecciones

La mandataria afirmó que a partir del año 2030, las reelecciones ya no serán posibles para ningún puesto de gobierno. Agregó que México tampoco permitirá que otro país intervenga en las decisiones del país.

"El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto del extranjero que se alesivo a su integridad". relató la mandataria

Arremete contra medios de comunicación

Durante su discurso, Sheinbaum Pardo aseguró que en contra de lo que menciona los medios de comunicación, en el país existe la libertad.

"En México, gozamos de libertades y democracia. Contrario a la mentira que se escribe en la mayoría de los medios, es claro que en México no se reprime, no se usa la fuerza del estado contra el pueblo. Se respetan los derechos humanos. Se practica la mayor libertad de expresión de la historia. No existe la censura y todos los poderes son elegidos por el pueblo de México."

"Nuestra economía está fuerte": Sheinbaum

Sheinbaum mencionó que se tuvo un crecimiento anual esperado de 1.2%. La inversión extranjera, mientras el turismo creció 13.8%.

"La moneda se mantiene debajo de los $19 por dólar. El desempleo se ubica en 2.7 por ciento, uno de los niveles más bajos del mundo. La inflación anual en septiembre fue de 3.7%" explicó.

Aseguró que más de 22.5 millones se afiliaron al Seguro Social.

Asegura que la pobreza se redujo en gran porcentaje

Aseguró que 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Agregó que la pobreza se redujo de 27 a 14 veces a comparación de otros gobiernos.

"Los recursos públicos son sagrados": Sheinbaum

La presidenta mencionó que los recursos públicos se devuelven al pueblo por medio de derechos, porgramas de bienestar y obras de desarrollo estratégicas.

"Su objetivo es acabar con el movimiento de transformación": Sheinbaum

Afirmó que al compartir proyectos por medio del humanismo mexicano, se da la transformación del pueblo.

"Un ejemplo de honradez, austeridad y profundo amor al pueblo. Nunca se rindió. Nunca se vendió a los poderosos. Nunca renunció a sus principios" exclamó Sheinbaum.

Recalcó que su postura no cambiará.

"Por más dura que sea las presiones, solo damos reverencia al pueblo de México. Que se escuche bien, en México, el que manda es el pueblo". recalcó.

Presidenta rinde su primer informe de Gobierno frente a ciudadanía

"El nuestro es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Vivimos un momento histórico, nuestro país transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantías de derechos sociales. Libertad, democracia y soberanía".

Afirmó que no es un logró menor, sino el resultado de la lucha pacífica del pueblo de México.

Brugada agradece por presencia de Sheinbaum

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México da la bienvenida a todos los funcionarios, empresarios, legisladores, así como a la mandataria.

"Usted disminuyó 60% los delitos de alto impacto, los homicidios se redujeron 40%. Se duplicó el número de mujeres que se sienten seguras." detalló la jefa de gobierno.

Destacó los medios de transporte impulsados por la entonces jefa de gobierno, como el metro y cablebus.

"Esta gran transformación encabezada por la presidenta, no la para nadie [...] porque es la presidenta más apoyada por el pueblo". exclamó Brugada

Afirmó que seguirá el legado de Sheinbaum en la ciudad, para "hacer realidad el compromiso de la cuarta transformación".

Rinden honores a la mandataria

Se rinden honores a la presidenta al entornar el Himno Nacional Mexicano.

Agradece presencia de gobernadores, diputados y líderes

La presidenta se acerca hasta las filas de los invitados especiales a saludarlos y agradecer su asistencia. Entre ellos, se destaca el coordinador de Morena en Senado, Adán Augusto López; el director del IMSS, Zoé Robledo; y el candidato a gobernador de Zacatecas, Saúl Monreal.

Saluda a los asistentes a Primer Informe

Sheinbaum se acerca a las vallas para saludar y abrazar a los mexicanos que se dieron cita en el Centro Histórico. Varios pronunciaban consignas como "Es un honor estar con Claudia hoy" o "Presidenta" mientras la mandataria pasaba con cada uno de ellos.

Claudia Sheinbaum sale de Palacio Nacional

La presidenta de México sale del inmueble en compañía de su esposo Jesús María Tarriba, para rendir ante la ciudadanía su primer informe.

Miles de ciudadanos se congregan en el Zócalo

Totalmente abarrotado, es como luce el Zócalo de la Ciudad de México previo al informe "La transformación avanza".

Simpatizantes del estado de se dan cita para informe

Decenas de chiapanecos acuden con pancartas y lonas que muestran mensajes como "Tuxtla con Claudia" o "Chiapas puede, pero con Claudia puede más", caminan hacia el centro histórico en apoyo a la presidenta de México.

Gobernador de Oaxaca asiste a Zócalo

A través de redes sociales, el mandatario estatal Salomón Jara publicó varias fotografías donde se le muestra acompañado de decenas de ciudadanos y ciudadanas para apoyar a la presidenta.

Oaxaca está con la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein). Ya estamos listos para acompañar a nuestra Presidenta en su Primer Informe, junto a @Irma_BolanosOax y miles de oaxaqueñas y oaxaqueños en una calenda festiva. Es un honor estar aquí hoy, reafirmando que en… pic.twitter.com/F0XRjlFmdb — Salomón Jara Cruz (@salomonj) October 5, 2025

Arriban decenas de mexicanos para acompañar a Sheinbaum

Desde tres horas antes de que se diera inicio al evento, mexicanos y mexicanas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el Primer Informe de Gobierno.

