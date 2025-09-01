Sheinbaum rinde su Primer Informe con alta aprobación

Este 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su Primer Informe de Gobierno, el cual es un año donde destaca en varios temas: seguridad, obras y su relación con Estados Unidos.

Durante el 1 de octubre de 2024 hasta la fecha en que tomó la presidencia, se ha destacado como una mandataria cuya aprobación ante los mexicanos es alta y casi no ha bajado; ni con la crisis de los aranceles, su aprobación no ha bajado del 70 por ciento.

Sheinbaum asumió la presidencia con un 74% y actualmente conserva entre el 70% durante este último bimestre.

Este lunes, la presidenta iniciará su jornada a las 06:00 horas con la habitual reunión con el gabinete de seguridad.

A diferencia de otros días, no habrá conferencia mañanera, ya que a las 11:00 horas ofrecerá su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

Más tarde, hacia las 22:00 horas, está previsto que asista a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El documento oficial será entregado a la Cámara de Diputados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Bajo el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”, la mandataria dará cuenta de los avances en seguridad, desarrollo social y economía, además de los logros relacionados con los 100 compromisos asumidos al inicio de su administración. Se estima que su intervención dure entre una y dos horas.

El mensaje será transmitido en plataformas digitales oficiales del Gobierno de México y la Presidencia como YouTube, Facebook y X.

Sheinbaum confirmó que el 1 de septiembre no habrá evento masivo en el Zócalo capitalino, ya que el encuentro con seguidores se realizará el 1 de octubre, fecha en la que cumple un año de haber asumido la Presidencia.

Temas importantes durante su primer año

Sheinbaum Pardo hizo historia: fue la primera mujer en ocupar la presidencia del país y, además, se convirtió en la persona más votada en la historia reciente de México, por encima de nombres como López Obrador, Peña Nieto, Salinas de Gortari o Vicente Fox.

Entre las primeras actividades que tuvo como mandataria fue la creación de la Secretaría de las Mujeres, lanzó un programa social enfocado en las mujeres de la tercera edad y envió al Congreso una serie de reformas para impulsar la igualdad sustantiva de género, las mismas que fueron aprobadas a finales de 2024.

Trump y los aranceles

A principios de noviembre, cuando Sheinbaum llevaba apenas un mes de haberse sentado en la silla presidencial, el país vecino cambió también de presidente. Un viejo conocido de México volvió a la Casa Blanca: Donald Trump venció a Kamala Harris tras imputaciones, una condena penal y un intento de asesinato.

El republicano abrazó e impulsó las propuestas que lo hicieron ganar las elecciones la primera vez, como deportar a los migrantes de territorio estadounidense, sacar al país de conflictos internacionales o impulsar al dólar a través de aranceles que hicieran fuerte la industria interna.

Así, comenzó una carrera contrarreloj para Sheinbaum y su equipo: evitar el golpe que significaría que Trump impusiera aranceles contra los productos mexicanos, que por años estuvieron blindados gracias al T-LCAN y después por el T-MEC.

Al momento, entre acuerdos y amagos, Estados Unidos mantiene cuotas del 25 por ciento a todo aquel producto que se encuentre fuera del T-MEC, así como una tarifa del 25 por ciento para automóviles y del 50 por ciento para acero, aluminio y cobre; estas últimas aplicables a todos los países, no solo a México.

Entrega de narcos a EUA

En algo sin precedentes, durante este 2025, México envió a Estados Unidos a 55 narcotráficantes, entre los que iban Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, Abigael González Valencia, alias “El Cuini” y varios miembros del Cártel de Sinaloa.

La entrega se volvió la más grande de su tipo, superando a la hecha por Felipe Calderón en 2007, cuando se enviaron a 13 exintegrantes de diferentes cárceles.

Esta acción entre ambos países se logró gracias a la Ley de Seguridad Nacional, de 2005, recortando a un día casos que llevaban años en juzgados. Hoy, los capos enfrentan juicios en Estados Unidos, y ya fueron alcanzados por otros 26 exmiembros del crimen organizado también enviados a través de la frontera el 13 de agosto.

La elección judicial

Uno de los grandes pendientes que le dejó la administración de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum era la elección judicial. El tabasqueño trató por activa y por pasiva de que jueces y ministros pasaran por las boletas, las casillas y el voto popular, pero en sus seis años en el gobierno no lo logró.

El 1 de junio, los jueces, magistrados y ministros fueron elegidos en una elección abierta a todos los mexicanos con una credencial del INE. Al final, se renovaron 881 cargos del Poder Judicial.

Un día después de las elecciones, Sheinbaum defendió al proceso electoral de la oposición, dando como ejemplo un hecho: votaron cerca de 13 millones de personas, un número cercano a los votos que tuvieron sus contrincantes en las elecciones del año pasado.

Sin embargo, reconoció que todo “es perfectible” y prefirió esperar a 2027 para sacar conclusiones.

Sheinbaum presenta el Plan México

En enero de 2025, Claudia Sheinbaum hizo la presentación oficial del Plan México, proyecto del que ya había hablado oficialmente y con el que busca fortalecer a la economía nacional a través de obras de inversión pública y privada, reducción de importaciones y el incremento de productos nacionales.

En el plan se trazaron 10 metas para 2030, en las que se incluyó aumentar en 15 por ciento el contenido mexicano en las cadenas globales de sectores como la industria automotriz, espacial y electrónica. Además, contempla cinco puntos fundamentales: La creación de empleo, oficio, profesión o emprendimiento, bien remunerado y calificado.

Valorar el comercio justo y la reciprocidad con países con tratado de libre comercio.

A largo plazo, el Plan México de Sheinbaum busca llevar al país al top 10 de las economías más grandes del mundo y, de paso, elevar el PIB, crear empleos y elevar el turismo.

Sheinbaum lanza nuevos programas sociales

Uno de los sellos del proyecto político llamado Cuarta Transformación son los programas sociales. En su momento, López Obrador dio rienda suelta a apoyos económicos a diversos sectores de la población: adultos, ancianos, jóvenes; casi cualquiera que necesitara de alguna asistencia por parte del gobierno.

Como parte de sus compromisos en campaña, Sheinbaum dobló la apuesta: no eliminaría ningún programa social de su predecesor y, además, crearía nuevos. Así fue.

Actualmente, existen tres programas sociales nuevos iniciados por la administración de Sheinbaum Pardo:

Pensión Mujeres Bienestar: Se otorga a las mexicanas de 60 a 64 años. Inició en 2025 con la entrega de 3 mil pesos bimestrales a las mujeres de 63 y 64 años; en comunidades con mayoría de población indígena o afrodescendiente, benefició desde su arranque a todas las mujeres de 60 a 64 años. Eventualmente, se busca que el apoyo también llegue a todas las adultas mayores de 60, 61 y 62 años.

Nuevas obras para su gobierno

Durante este año dio banderazo a la construcción de:

Nueve puertos, nueve carreteras, 500 kilómetros de caminos artesanales, 10 puentes y distribuidores viales, dos aeropuertos, seis rutas de trenes de pasajeros y carga, 17 obras estratégicas de agua, 31 hospitales y centros de salud.

Quizá de estos proyectos el que más ha tenido interés de la ciudadanía es el ambicioso plan ferroviario, que contempla la construcción y rehabilitación de más de 3 mil kilómetros de vías para trenes de pasajeros y carga.

El gobierno de Sheinbaum espera que, al menos, tres líneas de trenes queden construidas en los primeros cinco años de gobierno. Se contemplan las nuevas rutas de:

AIFA-Pachuca

México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo

México-Querétaro-Guadalajara.

Sheinbaum detalló que se rehabilitará donde ya existen rutas de carga, pero para los vagones de pasajeros tendrían que construirse vías alternas.

