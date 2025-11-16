Sheinbaum supervisa construcción Hospital de Cárdenas, Tabasco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre los avances en la construcción del Hospital General de Cárdenas, Tabasco, una obra que permaneció en abandono durante años y que ahora está a cargo del Ejército, a través del cuerpo de ingenieros militares.

Supervisamos avances del Hospital General de Cárdenas, Tabasco, cuya conclusión, después de muchos años de abandono, se encuentra a cargo de los ingenieros militares. Estará terminado en marzo de 2026. pic.twitter.com/v6yyRaneDU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 16, 2025

De acuerdo con el comunicado, Sheinbaum realizó una supervisión en el sitio, donde destacó el compromiso del gobierno federal para recuperar y concluir infraestructura esencial para la población tabasqueña.

La presidenta señaló que los ingenieros militares trabajan conforme al plan establecido y que el hospital estará terminado en marzo de 2026.

El proyecto, subrayó, forma parte del esfuerzo nacional por garantizar el derecho a la salud y saldar deudas históricas con comunidades que por mucho tiempo quedaron sin servicios médicos adecuados.

