Nacional

Sheinbaum supervisa construcción Hospital de Cárdenas, Tabasco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre los avances en la construcción del Hospital General de Cárdenas, Tabasco

  • 16
  • Noviembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre los avances en la construcción del Hospital General de Cárdenas, Tabasco, una obra que permaneció en abandono durante años y que ahora está a cargo del Ejército, a través del cuerpo de ingenieros militares.

De acuerdo con el comunicado, Sheinbaum realizó una supervisión en el sitio, donde destacó el compromiso del gobierno federal para recuperar y concluir infraestructura esencial para la población tabasqueña.

La presidenta señaló que los ingenieros militares trabajan conforme al plan establecido y que el hospital estará terminado en marzo de 2026.

El proyecto, subrayó, forma parte del esfuerzo nacional por garantizar el derecho a la salud y saldar deudas históricas con comunidades que por mucho tiempo quedaron sin servicios médicos adecuados.


Comentarios

