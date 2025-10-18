Cerrar X
Sheinbaum supervisa crecida del Pánuco; sin riesgo por ahora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este sábado que se encuentra en Tampico, Tamaulipas, para supervisar el comportamiento del río Pánuco

  • 18
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este sábado que se encuentra en Tampico, Tamaulipas, para supervisar el comportamiento del río Pánuco y coordinar acciones preventivas ante su crecida.

A través de un mensaje en la red social X, señaló que el nivel del afluente “al momento no representa riesgo”, aunque continúa el monitoreo permanente por parte de autoridades federales y estatales.

“Nos reunimos con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, para evaluar el crecimiento del río Pánuco, que al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario”, escribió la mandataria.

En un video difundido junto al mensaje, Sheinbaum explicó que la visita forma parte del recorrido que inició el viernes por las zonas afectadas del norte de Veracruz.

“Ayer llegamos aquí a Tampico y hoy en la mañana estamos con el gobernador Américo Villarreal y los mandos militares para revisar también el nivel del Pánuco y ver si hay algún alertamiento”, señaló.

Según reportes de Protección Civil, “hasta ahora no hay riesgo, pero de todas maneras es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco para poder estar alerta en los siguientes días si hubiera un aumento”.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal Anaya detalló que el nivel del río alcanzó su punto máximo en la estación hidrométrica de Las Adjuntas, cercana a Tamuín, San Luis Potosí, con el tercer registro más alto en 70 años, pero aclaró que ya comenzó a descender.

“El último registro marca 7.74 metros, pero ya estable. La cresta ya pasó y está comenzando a reflejarse en la zona de Pánuco, Veracruz”, explicó. Agregó que las zonas bajas permanecen en alerta y que los municipios trabajan de forma coordinada, con albergues y suministros listos en caso de evacuaciones.

Tras sobrevuelos realizados, se detectó desbordamiento en varias lagunas, lo que ayudará a disminuir el impacto en Tampico y Ciudad Madero. Villarreal destacó además el apoyo de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército en las labores preventivas.


