Sheinbaum visita Puebla para supervisar trabajos de limpieza

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, visitaron el municipio de Pantepec para supervisar las labores de limpieza y la entrega de apoyos a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias recientes.

Durante el recorrido, la mandataria informó que se efectuará un segundo censo para determinar el monto del siguiente apoyo, el cual dependerá del grado de afectación que presenten las viviendas.

También, Sheibuam destacó la coordinación entre los niveles de gobierno para atender la emergencia.

Del mismo modo, explicó que se realizará un segundo censo para definir el monto de los nuevos apoyos, los cuales variarán según el nivel de pérdida en cada vivienda.

Por su parte, Alejandro Armenta hizo énfasis en la magnitud de los daños debido a los desbordamientos de los ríos y los deslaves al señalar que diferentes vías, hogares y puentes resultaron seriamente afectados.

Como respuesta a esto, el mandatario estatal detalló sobre la habilitación de dos albergues temporales en la zona, los cuales servirán para atender a las familias que perdieron sus hogares y mientras se continúan los trabajos de reparación en caminos, puentes y servicios básicos.

En el recorrido también participó la coordinadora Leticia Ramírez Amaya, quien destacó la respuesta solidaria de las y los habitantes, así como la colaboración de las autoridades locales y el Ejército Mexicano en las labores de apoyo y reconstrucción.

Durante la visita de la presidenta Sheinbaum y del gobernador Armenta, los gobiernos federal y estatal ratificaron su compromiso de brindar acompañamiento a las comunidades afectadas.

Durante los siguientes días, la presidenta Claudia Sheinbaum continuará recorriendo los estados afectados por las lluvias para supervisar la entrega de apoyos y realizar una evaluación de daños.

Este sábado visitó los municipios de Huehuetla y Tianguistengo, Hidalgo, en donde se reunió con las autoridades locales y verificó los avances en la atención a las comunidades afectadas.

Comentarios