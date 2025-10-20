Siguen 119 caminos y puentes dañados por lluvias: Presidencia

Pese al avance en los trabajos de emergencia, 119 caminos y puentes continúan afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

“Todavía hay comunidades que no tienen paso terrestre, pero estamos trabajando sin descanso para restablecer la comunicación y los servicios básicos”, aseguró la mandataria.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que del 14 al 20 de octubre se ha logrado reconectar 169 de las 288 comunidades que quedaron incomunicadas.

En el @GobiernoMX y en la SICT seguimos trabajando sin descanso para atender a las comunidades afectadas por las lluvias.



En la #MañaneraDelPueblo informamos el avance de caminos recuperados en Hidalgo, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla.



— SICT México (@SICTmx) October 20, 2025

Avanza rehabilitación en los estados más afectados

Esteva destacó el uso del Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, una herramienta que permite monitorear en tiempo real los daños y avances.

“Servirá para mejorar los caminos y planificar mejor la reconstrucción”, aseguró.

En Hidalgo, se restableció el paso en 109 de 184 localidades, con 203 caminos liberados, 103 máquinas, 310 trabajadores y 61 frentes de trabajo. De los 34 puentes dañados, 12 ya tienen paso provisional.

En Puebla, se recuperó la comunicación en 27 de 32 localidades y 38 caminos. Cuatro de los 19 puentes afectados ya cuentan con paso provisional.

En Querétaro, se trabaja en un deslave en Cadereyta, donde se prevé liberar el último nivel este mismo día.

Mientras que en San Luis Potosí, las vías están prácticamente rehabilitadas, y en Veracruz se han restablecido 12 de 51 localidades, con la liberación de 43 caminos, 175 máquinas, 200 trabajadores y 20 frentes activos.

Fuerzas Armadas refuerzan apoyo con el Plan DN-III-E

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el Plan DN-III-E sigue activo en los estados afectados, con la participación de 8,569 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

En Hidalgo, entre el 9 y 19 de octubre, se evacuaron 98 personas, se distribuyeron 35,395 despensas, 46,638 litros de agua, y se alojaron 4,325 personas en 58 albergues.

Durante la fase de recuperación, los militares desazolvaron 493 viviendas, retiraron 100 mil metros cúbicos de piedra y tierra, y limpiaron más de 38 mil metros cuadrados de calles y avenidas.

Por su parte, el Gobierno Federal mantiene acciones conjuntas entre la SICT, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Además, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que la prioridad es restablecer completamente la comunicación terrestre y garantizar la atención integral a las comunidades afectadas.

