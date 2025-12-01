Cerrar X
EH_UNA_FOTO_13_2f2c578c73
Singapur ampliará economía con México; abrirá embajada en 2026

Durante su conferencia conjunta, ambos mandatarios revelaron la firma de dos acuerdos para extender economía hacia América Latina y Asia

  • 01
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum junto con su homólogo de Singapur, Tharman Shangmugaratnam encabezó la conferencia conjunta brindada este lunes desde el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

El mandatario inició la conferencia con el agradecimiento hacia su similar mexicana, por la hospitalidad brindada en su primer visita de Estado como presidente al país, y la cuarta en su vida política.

En el marco del aniversario 50° de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el presidente afirmó que el motivo del diálogo entablado por los representantes de ambas naciones tuvo como objetivo el ampliar las relaciones para mejorar las condiciones económicas y de diversas áreas de colaboración.

Captura de pantalla 2025-12-01 160817.png

En el área económica, Shangmugaratnam aseguró que ambas naciones podrían expandirse si su colaboración continúa.

"Esto nos lleva a regiones más amplias, México a las Américas y Singapur a Asia, al sureste asiático y hacia pacífico. Nuestras econmías también se complementan. Singapur está comprometido con la innovación y diferentes aspectos que pueden apoyar los esfuerzos de México para mayor valor en nueva infraestructura y resiliencia económica. México trae escala en manufactura y mucho talento para el mercado de consumo más grande del mundo" explicó.

Anunció que a partir del 2026, Singapur instalará una embajada en México, la cual será la primera en una nación de habla hispana y la segunda en un país latinoamericano, después de Brasil.

Por su parte, la mandataria federal afirmó que el viaje de su homólogo no solo fortalece la relación que se creó hace cincuenta años, sino que también “confirma la confianza mutua, la visión compartida y el compromiso de ambos gobiernos por ampliar los lazos políticos, económicos, culturales y de innovación”.

Captura de pantalla 2025-12-01 160927.png

Cabe destacar que ambos mandatarios también llevaron a cabo la firma de un pacto con la intención de recuperar y proteger los arrécifes.


