EH_DOS_FOTOS_2_f1d445cb23
Nacional

Socavón en Iztapalapa hunde camión repartidor de refrescos

Un socavón en la colonia Renovación, Iztapalapa en la Ciudad de México, atrapó un camión repartidor de refrescos; no se reportan lesionados hasta el momento

  • 13
  • Septiembre
    2025

Un accidente reportado en la colonia Renovación, en Iztapalapa, CDMX, dejó un camión repartidor de refrescos hundido en un socavón que se abrió repentinamente en plena vialidad.

Según los primeros reportes, el hundimiento se generó por la ruptura de un colector de más de dos metros de diámetro, lo que ocasionó el desplome del pavimento justo al paso de la pesada unidad.

Las imágenes difundidas muestran cómo la parte trasera del camión quedó hundida en el agujero, mientras que la cabina y las llantas delanteras permanecieron en el aire.

camion_repartidor_refrescos_socavon_iztapalapa_3_1.webp

La alcaldesa Aleida Alavez acudió al lugar para coordinar medidas de protección a los vecinos, mientras cuerpos de emergencia aseguraron la zona e iniciaron los trabajos para retirar el vehículo.

Autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas en el incidente.


