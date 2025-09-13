Cerrar X
Solicita México extradición de Bermúdez Requena de Paraguay

El gobierno de México solicitó la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena con fines de extradición

  • 13
  • Septiembre
    2025

El gobierno de México solicitó la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena con fines de extradición, y se espera que el proceso legal dure varios meses. 

Bermúdez Requena, líder de la organización criminal La Barredora, era buscado mediante una Ficha Roja de Interpol, activa en más de 190 países y fue detenido en Paraguay.

Su captura se realizó en una vivienda donde se encontraron joyas, dinero en efectivo y otros valores usados para evadir a las autoridades mexicanas.

Según fuentes del Gabinete de Seguridad, el exfuncionario ingresó ilegalmente a Paraguay y fue localizado gracias a la coordinación entre los servicios de inteligencia paraguayos y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad Pública de Tabasco en diciembre de 2019 por Adán Augusto Hernández, entonces gobernador del estado.

Durante su gestión, creó La Barredora, involucrada en extorsión, tráfico de personas y drogas, y secuestros, con control territorial en Tabasco y Chiapas.

Tras disputas internas en 2024, el grupo se dividió y algunos de sus miembros se vincularon con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ex secretario huyó tras la orden de aprehensión emitida en febrero de 2025, viajando por Yucatán, Panamá, España, Brasil y finalmente siendo capturado en Paraguay.


