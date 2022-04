Solicita PRD a INE anular revocación de mandato

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) anular el proceso de revocación de mandato por medio de un juicio, ya que según el PRD se usaron recursos de procedencia ilicita.

Igualmente, agregaron que se registró participación e intervención de funcionarios, lo que de acuerdo con la ley esta prohibido, al menos así lo señalaron los políticos.

La solicitud fue presentada el dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano Grijalva, el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, y la secretaria general del organo político, Adriana Díaz.

"Se están violando principios básicos de la constitucionalidad, no podemos dejar que quede como algo que no tiene importancia, no queremos que se siente un precedente para próximos procesos, no vamos a permitir que se viole la ley", agregó