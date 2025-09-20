Solicitan revisión de más de 1,000 vehículos por defecto

La Procuraduría Federal del Consumidor solicitó la revisión de 1,341 vehículos de la automotriz Mazda tras detectar un defecto en la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción.

El organismo precisó que el llamado es específicamente para los modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, años 2024 a 2025.

Por medio de un comunicado, la Profeco explicó que esto se debe a que dicha luz indicadora no se ilumina al detectar cierta velocidad o deslizamiento, lo que podría ocasionar que el conductor no se percate de ello y sufra un accidente.

La dependencia precisó que la empresa reemplazará el software del módulo DSC sin costo para aquellos usuarios que adquirieron dichos modelos.

Mazda Motor de México informó que, hasta el lanzamiento de la alerta no tenía registro de vehículos afectados por el desperfecto en territorio mexicano. Pero afirmó que buscará a los propietarios de dichos modelos para consultar si automóvil forma parte de este llamado.

Comentarios